Cosa fare per il 1 Maggio 2024 in Sardegna: abbiamo aspettato fino all’ultimo a scrivere questo articolo per via delle cattive previsioni del tempo, che hanno portato diversi organizzatori a rinviare i loro eventi, chi ha resistito a tale tentazione potrebbe però aver fatto la scelta giusta, domani infatti, mercoledì 1° maggio 2024, potrebbe piovere meno del previsto, almeno in base alle ultime proiezioni meteo.

Il Primo Maggio in Sardegna acquista infatti significati che vanno ben oltre la “Festa del lavoro“, pure è molto sentita, in una terra dove fabbriche e miniere sono state a lungo una costante, con tanti concerti ed eventi a tema. Ma in Sardegna, il 1° maggio, è soprattutto la grande festa religiosa di Sant’Efisio, con migliaia di uomini e donne che, con il loro costume tradizionale, scendono a Cagliari da tutta l’Isola, per sciogliere il voto al Santo che ci salvò dalla peste (grazie alla pioggia peraltro).

I costumi tradizionali però, specie quelli femminili, sono anche molto delicati e temono particolarmente la pioggia, ecco perché il bel tempo o almeno l’assenza di pioggia battente sono essenziali per una buona riuscita della festa.

Eventi rinviati:

Ma vediamo gli eventi di questa importante giornata del 1° maggio in Sardegna partendo dagli eventi che NON si faranno: niente concerto al parco Fausto Noce a Olbia, che era divenuta una recente tradizione, rinviati anche i concerti a Sorso e il concorso canoro a Porto Torres (entrambi causa maltempo). Rinviata nel pomeriggio di martedì anche il Cala Beer & Wine a La Caletta di Siniscola (al 2 giugno 2024) e la Festa campestre di Portoscuso.

Per il resto partiamo fagli eventi religiosi (non c’è infatti solo Sant’Efisio) e poi passiamo a quelli civili, prima con sagre e giornate all’aperto, infine con i concerti.

IMPORTANTE : il meteo non è una scelta esatta, alcuni organizzatori potrebbero comunque decidere di cancellare gli eventi senza che noi siamo venuti a saperlo, consigliamo vivamente di visitare i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo sempre nel penultimo paragrafo dei nostri articoli.

Eventi religiosi del 1° Maggio in Sardegna:

Cagliari, Capoterra, Sarroch e Pula – Festa di Sant’Efisio 2024 (programma completo in tutti i luoghi della festa) – dal 1 al 4 maggio 2024:

Simulacro di Sant’Efisio, fonte “Comune di Cagliari”

Decimomannu – Festa Santa Greca Maggio 2024 a Decimomannu – dal 30 aprile al 4 maggio 2024:

Olmedo – Festa Nostra Signora di Talia 2024 a Olmedo – 30 aprile, 1 e 2 maggio 2024:

Galtellì – Festa Santissimo Crocifisso 2024 a Galtellì – dal 30 aprile al 4 maggio 2024:

Feste del lavoro, eventi e sagre il 1 maggio 2024 in Sardegna:

Montevecchio – Festa del lavoro alla miniera di Montevecchio – 1 maggio 2024:

Gonnostramatza – Sagra del Gattou 2024 a Gonnostramatza – 1 maggio 2024:

Tortolì – Lagune Aperte 2024 a Tortolì – 1° maggio 2024:

Bonorva – 1° Maggio a Santa Lucia di Bonorva – 1° maggio 2024:

Nule – Sagra della pecora arrosto 2024 a Nule – 1 maggio 2024:

Olbia – Fiera Nautica di Sardegna a Olbia – dal 1 al 5 maggio 2024:

Concerti del 1° Maggio 2024 in Sardegna:

Cagliari – Poetto Fest 2024 – 1 maggio 2024:

Altri concerti:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: