Eventi e sagre del Primo Maggio 2024 in Sardegna, manifesti. Aggiornato dopo i rinvii.

Cosa fare per il 1 Maggio 2024 in Sardegna: abbiamo aspettato fino all’ultimo a scrivere questo articolo per via delle cattive previsioni del tempo, che hanno portato diversi organizzatori a rinviare i loro eventi, chi ha resistito a tale tentazione potrebbe però aver fatto la scelta giusta, domani infatti, mercoledì 1° maggio 2024, potrebbe piovere meno del previsto, almeno in base alle ultime proiezioni meteo.

Il Primo Maggio in Sardegna acquista infatti significati che vanno ben oltre la “Festa del lavoro“, pure è molto sentita, in una terra dove fabbriche e miniere sono state a lungo una costante, con tanti concerti ed eventi a tema. Ma in Sardegna, il 1° maggio, è soprattutto la grande festa religiosa di Sant’Efisio, con migliaia di uomini e donne che, con il loro costume tradizionale, scendono a Cagliari da tutta l’Isola, per sciogliere il voto al Santo che ci salvò dalla peste (grazie alla pioggia peraltro).

I costumi tradizionali però, specie quelli femminili, sono anche molto delicati e temono particolarmente la pioggia, ecco perché il bel tempo o almeno l’assenza di pioggia battente sono essenziali per una buona riuscita della festa.

Eventi rinviati:

Ma vediamo gli eventi di questa importante giornata del 1° maggio in Sardegna partendo dagli eventi che NON si faranno: niente concerto al parco Fausto Noce a Olbia, che era divenuta una recente tradizione, rinviati anche i concerti a Sorso e il concorso canoro a Porto Torres (entrambi causa maltempo). Rinviata nel pomeriggio di martedì anche il Cala Beer & Wine a La Caletta di Siniscola (al 2 giugno 2024) e la Festa campestre di Portoscuso.

Per il resto partiamo fagli eventi religiosi (non c’è infatti solo Sant’Efisio) e poi passiamo a quelli civili, prima con sagre e giornate all’aperto, infine con i concerti.

Eventi religiosi del 1° Maggio in Sardegna:

Cagliari, Capoterra, Sarroch e Pula – Festa di Sant’Efisio 2024 (programma completo in tutti i luoghi della festa) – dal 1 al 4 maggio 2024:

simulacro-sant-efisio
Simulacro di Sant’Efisio, fonte “Comune di Cagliari”

Decimomannu – Festa Santa Greca Maggio 2024 a Decimomannu – dal 30 aprile al 4 maggio 2024:

Festa di San ta Greca di Maggio 2024 a Decimomannu, manifesti con il programma civile e religioso

Olmedo – Festa Nostra Signora di Talia 2024 a Olmedo – 30 aprile, 1 e 2 maggio 2024:

Programma Nostra signora di Talia Olmedo 2024

Galtellì – Festa Santissimo Crocifisso 2024 a Galtellì – dal 30 aprile al 4 maggio 2024:

Festa patronale del santissimo Crocifisso a Galtellì, manifesto 2024

Feste del lavoro, eventi e sagre il 1 maggio 2024 in Sardegna:

Montevecchio – Festa del lavoro alla miniera di Montevecchio – 1 maggio 2024:

Festa del lavoro balla miniera di Montevecchio

Gonnostramatza – Sagra del Gattou 2024 a Gonnostramatza – 1 maggio 2024:

Sagra Gattou Gonnostramatza 2024, manifesto e programma

Tortolì – Lagune Aperte 2024 a Tortolì – 1° maggio 2024:

Fiera del 1° maggio e lagune aperte 2024 a Tortolì, manifesto

Bonorva – 1° Maggio a Santa Lucia di Bonorva – 1° maggio 2024:

1° maggio 2024 a Santa Lucia di Bonorva, programma e manifesto

Nule – Sagra della pecora arrosto 2024 a Nule – 1 maggio 2024:

1 Maggio al colle, manifesto della sagra della pecora arrosto di Nule

Olbia – Fiera Nautica di Sardegna a Olbia – dal 1 al 5 maggio 2024:

Fiera nautica di Sardegna 2024, date e manifesto

Concerti del 1° Maggio 2024 in Sardegna:

Cagliari – Poetto Fest 2024 – 1 maggio 2024:

Poetto Fest alla Fiera della Sardegna in viale Diaz a Cagliari

Altri concerti:

