Sagra della pecora arrosto 2024 a Nule: scopri il programma completo di mercoledì 1 maggio 2024!

Sagra della pecora arrosto 2024 a Nule: non solo concerti nelle piazze e nei parchi per il Primo Maggio in Sardegna, anche tante sagre. Oggi vi presentiamo la “Sagra della pecora arrosto” che si svolgerà nella giornata di mercoledì 1 maggio 2024 a Nule, nella regione storica del Goceano, in provincia di Sassari.

In programma al colle di San Paolo, sede dell’evento (non per nulla, il nome dell’evento quest’anno è “Primo Maggio al Colle“), ci sono un bel menù a base di pecora, più la musica del gruppo Ermosuras ad allietare la giornata, seguito dal dj set con StefanoP. Al mattino da non perdere l’escursione in MTB. L’organizzazione è a cura del comitato San Pietro 2024.

Programma sagra della pecora 2024, Nule:

Mercoledì, 1 maggio 2024:

ore 09:00 – Escursione in Mountain Bike (5 euro) Cancellata causa pioggia

Cancellata causa pioggia ore 12:30 – Pranzo con menù fisso a 20 euro (spostato al chiuso, gratis dai 0 ai 5 anni): Pasta al ragù Pecora arrosto con patate Formaggio Pane, acqua e vino

(spostato al chiuso, gratis dai 0 ai 5 anni):

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La giornata purtroppo promette pioggia, altri eventi nella zona sono stati rinviati, consigliamo di chiedere conferma ai due numeri di telefono forniti per la richiesta di informazioni:

Andrea: 349 727 7252

Renato: 340 062 1634

Dove si trova e come arrivare a Nule:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: