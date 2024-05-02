Weekend 3, 4, 5 maggio 2024, eventi in Sardegna questo fine settimana: dopo un primo maggio disturbato dal mal tempo, il prossimo weekend promette i essere molto migliore, con cieli sereni o poco nuvolosi, vento in calo da sabato e temperature massime con picchi di 24/25 gradi la domenica. Un meteo primaverile ottimale per godersi i tanti eventi e sagre che si svolgeranno in Sardegna.

A partire dagli importanti eventi religiosi del periodo, su tutti Sant’Efisio, che mentre scrivo è n viaggio verso Pula e che tornerà a Cagliari sabato sera, con il suo ricco programma di riti, funzioni, imperdibili fiaccolate, processioni e serate musicali.

E’ anche un weekend importante perché ripartono due delle manifestazioni più amate del periodo, la “Primavera nel cuore della Sardegna” da Siniscola in Baronia e Girasole in Ogliastra e “Monumenti Aperti” in 7 località (Nurachi, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Samassi, San Gavino Monreale, Sant’Antioco, Sassari).

Il vero punto forte di questo fine settimana sono probabilmente le “Sagre delle fragole“, che si svolgeranno nella borgata di Sa Segada ad Alghero nel capo di sopra, e a San Sperate nel basso Campidano, nel sud della Sardegna. Proseguono anche gli appuntamenti della Primavera in Marmilla con “Monumentus&Saboris” a Villamar, mentre a Ossi, vicino Sassari, sabato, serata enogastronomica con “Assazzende e buffende“.

Da non perdere anche il “Palio della stella” a Santa Teresa Gallura e la “Fiera nautica di Sardegna” a Porto Rotondo, sempre nel nord est dell’Isola.

E se volete andare a mangiare fuori nel weekend, magari nelle nostre campagne, visto che il tempo ormai tende al bello stabile, vi ricordiamo l’elenco dei migliori agriturismo della Sardegna.

E allora scopriamo subito i programmi di sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 3, 4, 5 maggio 2024 in Sardegna , per una navigazione più facile abbiamo diviso gli eventi per area geografica, scegliete pure quella/e di vostro maggiore gradimento tra l’elenco di link qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale Whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

