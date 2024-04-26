Passizende in Bessude 2025: scopri il programma di domenica 27 aprile 2025!

Daniele Puddu 26 Aprile 2024
Passizende in Bessude 2025: torna anche quest’anno sul nostro blog, con un articolo dedicato, “Passizende in Bessude“, manifestazione organizzata dalla pro loco di Bessude e che giunge alla sua undicesima edizione. La data scelta è quella di domenica 27 aprile 2025.

L’evento nasce per andare alla scoperta della natura, del gusto e delle tradizioni di Bessude, piccolo borgo con meno di 400 abitanti nel Meilogu, in provincia di Sassari.

In programma escursioni, degustazione di piatti tipici, dimostrazioni e laboratori, espositori, mostre temporanee e gli antichi giochi di una volta.

Ma vediamo subito il programma di massima di questa bella giornata a Bessude.

Programma Passizende in Bessude 2025:

Domenica, 27 aprile 2025:

Mattino:

  • ore 09:00 – Sa domo de sasa damas (info point) – Apertura e ritrovo per i partecipanti all’escursione nel territorio
  • ore 09:15 – Partenza dell’escursione, difficoltà media, si consiglia abbigliamento adatto

Pranzo:

  • ore 12:00 – Apertura dei punti ristoro, con degustazione di piatti tipici

Pomeriggio:

  • dalle ore 15:00 (circa):
    • Apertura della mostra temporanea: “Alla scoperta della salute e del benessere nell’età romana“, a cura del MUME (Museo Meilogu MEdievale)
    • Apertura della mostra: “Passeggiando con l’arte
    • Giochi in Legno in piazza,
    • Apertura dei laboratori di:
      • Lavorazione della pelle
      • Fumetto
      • Approccio alla tessitura
      • Grafico pittorico con materiale di riciclo e body painting

Cartina Bessude e mappa dei punti ristoro:

  • in aggiornamento al 2025 nei prossimi giorni

Dove dormire a Bessude e dintorni:

Se venite da lontano e volete dormire nei dintorni per passare tutto il weekend in zona, vi consigliamo di consultare le offerte delle strutture ricettive del Meilogu.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti o integrazioni al programma, vi invitiamo a seguire le pagine social degli organizzatori della pro loco di Bessude su Facebook e Instagram.

Dove si trova e come arrivare a Bessude:

Bessude si trova nel Logudoro, a metà strada tra Siligo (il paese di Maria Carta) e Thiesi, ecco la cartina stradale per capire meglio come arrivare.

