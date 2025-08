Weekend 26, 27, 28 aprile 2024, eventi in Sardegna questo fine settimana: buon pomeriggio a e buon weekend a tutti, partiamo subito con la buona notizia, il meteo da venerdì sarà in netto miglioramento con cieli prevalentemente soleggiati e temperature in rialzo, con picchi di 24/25 gradi nella giornata di domenica! E allora vediamo subito i tanti eventi e sagre da non perdere in Sardegna in questo importante weekend primaverile.

Partiamo dalle celebrazioni, diffuse un po’ in tutta l’isola, dedicate a “Sa die de sa Sardigna“, con un evento particolarmente interessante a Bono, dove, con “Sas Domos de Angioy a Bono” si ricorda la figura di Giovanni Maria Angioy.

Tra i grandi classici del periodo da non perdere la “Sagra delle fragole” ad Arborea e due eventi iniziati nei giorni scorsi: il “Bosa Beer Fest” e la “Sagra degli agrumi” di Muravera.

Continuano dagli eventi del 25 aprile ed entrano nel vivo anche la “Festa di San Marco” a Fertilia (frazione di Alghero subito a nord cella città catalana), la “Fiera di San Marco” a Ollastra e la “Settimana del turismo attivo” a Olbia. A Sorso invece è la prima volta per il “Cartoon fest” nel nord Sardegna.

Da non perdere anche il gradito ritorno di “PIG” a Santa Teresa Gallura dopo diversi anni di assenza, la prima edizione della “Sagra della pardula” a Nureci e del “Gùa fest“, la festa del gusto di Carloforte. E poi “Beranu in Buddusò“, “Saboris Antigus” a Mogoro, “Divini suoni” a Donori, la “Sagra delle fave a Pauli Arbarei” per la Primavera in Marmilla.

E ancora le Foreste aperte nel parco di Tepilora che stavolta fa tappa a Bitti, per un weekend che ancora una volta non solo andrà incontro ai gusti di tutti, ma nel quale sarà anche difficile decidersi sul dove andare e cosa fare. Per fortuna molti di questi eventi durano più giorni, dandoci la possibilità di girare per tutta la Sardegna!

E se volete andare a mangiare fuori nel weekend, magari nelle nostre campagne, visto che il tempo ormai tende al bello stabile, vi ricordiamo l’elenco dei migliori agriturismo della Sardegna.

E allora scopriamo subito i programmi di sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 26, 27 e 28 aprile 2024 in Sardegna , per una navigazione più facile abbiamo diviso gli eventi per area geografica, scegliete pure quella/e di vostro maggiore gradimento tra l’elenco di link qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale Whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

AGGIORNAMENTO: Link corretti e funzionanti!

