Festa campestre del 1 maggio 2024 a Portoscuso RINVIATO causa maltempo
Festa campestre del Primo Maggio a Portoscuso: anche Portoscuso, località costiera del sud ovest della Sardegna, partecipa ai festeggiamenti per il “Primo Maggio in Sardegna“. In programma per
mercoledì 1 maggio 2024 RINVIATO PER PREVISIONI METEO AVVERSE con una nuova edizione della festa campestre che si svolgerà presso il parco La Cidonia.
Previsto un pranzo con menù fisso e animazione per grandi e bambini a cura di Rodalù.
Programma Festa Campestre Portoscuso:
Lunedì, 1 maggio 2024 – RINVIATO :
- ore 13:00 – Pranzo, con menù fisso:
- Pasta alla campidanese
- Salsiccia e pancetta arrosto
- Pane
- Vino, acqua
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, prenotazioni ed eventuali aggiornamenti anche dell’ultimo minuto, vi invitiamo a contattare la Pro loco di Portoscuso in via Vespucci 16, telefono 0781 509 504, email prolocoportoscuso@tiscali.it.
Questa è la pagina Facebook deamministrazione comunale di Portoscuso.
Dove si trova e come arrivare a Portoscuso:
