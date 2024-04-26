Festa campestre del 1 maggio 2024 a Portoscuso RINVIATO causa maltempo

Daniele Puddu 26 Aprile 2024
Festa campestre del 1 maggio 2024 a Portoscuso, manifesto con menù

Festa campestre del Primo Maggio a Portoscuso: anche Portoscuso, località costiera del sud ovest della Sardegna, partecipa ai festeggiamenti per il “Primo Maggio in Sardegna“. In programma per mercoledì 1 maggio 2024 RINVIATO PER PREVISIONI METEO AVVERSE con una nuova edizione della festa campestre che si svolgerà presso il parco La Cidonia.

Previsto un pranzo con menù fisso e animazione per grandi e bambini a cura di Rodalù.

Programma Festa Campestre Portoscuso:

Lunedì, 1 maggio 2024 – RINVIATO :

  • ore 13:00 – Pranzo, con menù fisso:
    • Pasta alla campidanese
    • Salsiccia e pancetta arrosto
    • Pane
    • Vino, acqua

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, prenotazioni ed eventuali aggiornamenti anche dell’ultimo minuto, vi invitiamo a contattare la Pro loco di Portoscuso in via Vespucci 16, telefono 0781 509 504, email prolocoportoscuso@tiscali.it.

Questa è la pagina Facebook deamministrazione comunale di Portoscuso.

Dove si trova e come arrivare a Portoscuso:

