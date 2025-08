Foreste Aperte nel Parco di Tepilora 2024 a Posada: scopri il programma di giovedì 25 aprile 2024!

Foreste Aperte nel Parco di Tepilora 2024 a Posada: si svolgerà giovedì prossimo, il 25 aprile 2024 , giorno festivo perché cade nella data della “Festa della Liberazione“, l’appuntamento con le “Foreste Aperte nel Parco di Tepilora” nel borgo medievale di Posada, che sorge arroccato attorno al suo castello, in posizione panoramica sulla piana e le zone umide circostanti, create dall’omonimo fiume.

In programma tante esperienze tutte da vivere, come le tante escursioni a piedi, in bicicletta e in kayak nelle zone umide nel delta del rio Posada, ma anche laboratori esperienziali dedicati al turismo sostenibile (molti quelli pensati per i bambini), valorizzazione di essenze e prodotti locali come la pompia e buon cibo.

Posada si trova nella Sardegna nord orientale, nella regione storica della Baronia, subito a sud della Gallura.

GUARDA ANCHE –> Video della spiaggia di Su Tiriarzu a Posada

Programma Foreste aperte a Posada:

Giovedì, 25 aprile 2024:

Mattina:

ore 08:30 – Piazza Coco – Partenza del trenino verso le zone umide , riconosciute dalla convenzione internazionale di Ramsar

, riconosciute dalla convenzione internazionale di Ramsar ore 09:00 – Fronte alla ex Peschiera di San Giovanni – Yoga immersi nella natura

ore 09:30 – Piazza Coco, Orvile: Partenza trekking Tour panoramico con l’Ape Calessino Escursione in mountain bike lungo i sentieri del Rio Posada

ore 09:30 / ore 11:00 – Escursione in kayak sul rio Posada

ore 10:00 : Fronte Chiesa di Nostra Signora del Soccorso – Visite guidate nel centro storico di Posada , fino al Castello della Fava Ex Peschiera – Laboratorio per bambini con dimostrazione e pratica di pesca

ore 11:00 : Ex Peschiera – Pilates Via Nazionale – Apertura delle esposizioni dei prodotti agroalimentari , delle ceramiche, del ricamo e dell’artigianato. Casa delle Dame – Apertura delle mostre fotografiche sul Parco e gli spazi con creazioni artistiche tra ceramiche e dipinti

dalle ore 12:00 – Via Nazionale – Apertura dell’area del Presidio Slow Food dedicata alla pompìa.

Pranzo:

dalle ore 12:00 – Piazze Belvedere e Zirottu e nel salone parrocchiale – Apertura punti ristoro, con menù con i piatti tipici della cucina locale e i sapori del Parco

Pomeriggio:

ore 16:30 : Escursione in kayak sul rio Posada Via Nazionale – Dimostrazione di tiro con l’arco storico, danze medioevali itineranti con abiti dell’epoca Laboratori per bambini : Il rispetto degli animali tra attività educative e didattiche Giro sul pony Incontro con l’asinello Celentano e presentazione del trekking someggiato e della gestione etologica dell’asino. Dimostrazione di freschezza e conservazione delle uova

ore 17:00 – Via Satta – Giochi in legno

ore 17:30 : Centro storico – Spettacolo itinerante con giocolieri e trampolieri . Piazza Zirottu : Laboratori esperienziali dedicati all’intreccio, al ricamo sardo e alle ceramiche Balli sardi , con i costumi tradizionali di Posada alla musica dell’ organetto

ore 17:00 – Casa delle Dame : Spazio ludico per i bambini e una serie di laboratori agroalimentari su: Un dolce al cucchiaio , con prodotti derivati dalla pompìa Laboratorio della pasta fresca come i “Maccarrones de puntzu e de ferritu“

ore 19:30 – Piazza Belvedere – Spettacoli musicali dedicati alla tradizione sarda

Dove dormire a Posada:

Sono tante le strutture ricettive già aperte a Posada tra hotel, B&B, seconde case, agriturismo e via dicendo, noi vi consigliamo di prenotare subito una camera online, così da fare vostra l’offerta migliore e godervi un bel weekend in questa bella località di mare.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per maggiori info, dettagli, eventuali cambiamenti al programma e prenotazione delle tante esperienze ed escursioni, vi invitiamo a chiamare gli operatori del Ceas Casa delle Dame al numero di telefono 377 3059 522.

Altre fonti importanti che consigliamo di seguire sono:

La sezione news del sito ufficiale del parco di Tepilora;

La pagina Facebook del Parco di Tepilora.

Come arrivare a Posada:

