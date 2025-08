Gùa Fest a Carloforte: in attesa di sua maestà il “Girotonno” ( che si svolgerà a cavallo tra i prossimi mesi di maggio e giugno), la primavera carlofortina si arricchisce di un altro evento tutto nuovo e tutto da vivere: il “Gùa Fest“. L’appuntamento è per il 26, 27 e 28 aprile 2024 in piazza Repubblica a Carloforte, sull’isola di San Pietro, nel sud ovest della Sardegna.

Cosa aspettarci dal Gùa Fest? Sono gli stessi organizzatori a comunicarcelo:

Un festival che celebra il meglio dei nostri sapori tradizionali, e della musica coinvolgente!

Una “festa del gusto” nella quale troveremo degustazioni di prelibatezze locali, street food e food truck, birre artigianali locali e sarde, musica dal vivo e dj set per ballare fino a tarda sera.

Offerta sui traghetti per Carloforte:

L’isola di san Pietro è un’isola nell’isola, sia geograficamente, perché si trova al largo del sud ovest della Sardegna, sia culturalmente, perché costituisce un’ enclave di lingua e tradizioni liguri in terra sarda.

Per arrivare a Carloforte quindi serve il traghetto, per l’occasione però i traghetti per Carloforte da Portovesme e da Calasetta viaggeranno a tariffa ridotta, per facilitare l’accesso del pubblico. Ecco il costo dei biglietti di andata e ritorno:

Persona : 5 euro a testa

: 5 euro a testa Macchina: 20 euro.

Programma Gùa Fest, Carloforte:

Venerdì, 26 aprile 2024:

ore 18:00 – Apertura stand e presentazione evento

dalle ore 19:00 alle 20:00 – Aperitivo in musica con Renzo Durante

con Renzo Durante dalle ore 20:30 alle 22:00 – Esibizione di spinning a cura di asd Wellness Sport Carloforte e Indoor Cycling Carloforte a.s.d.

a cura di asd Wellness Sport Carloforte e Indoor Cycling Carloforte a.s.d. dalle ore 22:00 alle 23:30 – Musica live con il gruppo “Funky Gallo“, tre voci in concerto

con il gruppo “Funky Gallo“, tre voci in concerto dalle ore 23:30 alle 01:00 – Dj set con Dj Cuju

Sabato, 27 aprile 2024:

ore 10:30 – Apertura stand

ore 11:30 – Laboratorio di cucina : Panissa con la food blogger Carolina Rossino

: Panissa con la food blogger Carolina Rossino dalle ore 12:30 alle 15:30 – Aperitivo e pranzo in musica con l’ “Off Key” jazz trio

con l’ “Off Key” jazz trio dalle ore 17:30 alle 19:30 : Laboratorio di cucina MamaSita de San Pè Talk con le cantine vinicole locali

dalle ore 20:30 alle 22:00 – Esibizione di spinning a cura di a.s.d. Wellness Sport Carloforte e Indoor Cycling Carloforte a.s.d.

dalle ore 22:00 alle 23:30 – Cena in musica con i Groovy Presidents 4th

con i Groovy Presidents 4th dalle ore 23:30 alle 01:00 – Dj set con Dj Pier Arichiello

Domenica, 28 aprile 2024:

ore 10:30 – Apertura stand

ore 11:00 – Animazione per bambini con Betty Cabula

con Betty Cabula ore 11:30 – Laboratorio di cucina a cura di Lumaca Tabarchina di Vito Miolla

a cura di Lumaca Tabarchina di Vito Miolla dalle ore 12:00 alle 13:30 – Esibizione di spinning a cura di a.s.d. Wellness Sport Carloforte e Indoor Cycling Carloforte a.s.d.

a cura di a.s.d. Wellness Sport Carloforte e Indoor Cycling Carloforte a.s.d. dalle ore 13:30 alle 15:30 – Pranzo e chiusura evento

Dove dormire a Carloforte:

A Carloforte troverete tanti B&B, appartamenti e case vacanze pronti ad accogliervi, più si va sotto evento però, più si rischia di non trovare posto, oppure che le migliori offerte siano state ormai prenotate da altri. Di conseguenza, il nostro consiglio è di scegliere adesso la vostra sistemazione e prenotare subito!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi consiglio la pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare a Carloforte:

