Olbia Spring 2024, la Settimana del Turismo Attivo: torna anche quest’anno a Olbia, la capitale della Gallura, l’attesa manifestazione “Olbia Spring, la Settimana del Turismo Attivo“, occasione per sardi e viaggiatori, proprio all‘inizio della stagione turistica, in piena primavera, di scoprire le attività che si possono svolgere all’aria aperta nel territorio del nord est della Sardegna (a proposito, queste sono le spiagge di Olbia e dintorni). La manifestazione si svolgerà dal 25 aprile al 1 maggio 2024 .

Le date dicono tutto, questa manifestazione infatti si svolge a cavallo dei due principali ponti primaverili: quello del 25 aprile (“Festa della liberazione“) e quello del 1 maggio (“Festa dei lavoratori” e, in Sardegna, anche “Festa di Sant’Efisio“). E’ l’evento che da il via alla stagione turistica in Gallura.

Si tratta di una serie di eventi, sportivi e culturali, che si svolgono su prenotazione, rivolgetevi perciò direttamente ai numeri di telefono indicati per ogni attività.

Vediamo subito il programma tra escursioni in SUP all’alba e al tramonto, escursioni in kayak e canoa, tour in barca, escursioni di pesca sportiva, escursioni in bicicletta ed e-bike, passeggiate a tema (anche per bambini), ma anche riflessologia plantare, riequilibrio chakra e tanto altro ancora!

E se la gran parte delle esperienze si svolge o parte da Olbia, molte sono anche le attività che si svolgono sul territorio e nelle spiagge: da Porto Rotondo a San Pantaleo, da Porto Istana alla spiaggia di Marinella.

Programma completo di Olbia Spring 2024:

Giovedì, 25 aprile 2024:

07:00 – 11:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 09:00 – 12:00 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 10:00 – 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

– Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999 10:00 – 16:00 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 388 4239597

– Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 388 4239597 15:00 – 18:00 – Escursione in ebike sul Monte Moro – San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494

– San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494 16:00 – 20:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 17:30 – 19:30 – Camminando sotto la luna con i bambini – Olbia – Cabu Abbas – Raikes – Francesca +39 3402615248 Giulia +39 3281510875

Venerdì, 26 aprile 2024:

07:00 – 11:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 09:00 – 12:00 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 09:00 – 18:00 – Riflessologia plantare – Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007

– Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007 09:00 – 12:00 – Tour guidato con e-bike premium Ducati – San Pantaleo – Mema Bike Tours – Pier +39 3383542657

– San Pantaleo – Mema Bike Tours – Pier +39 3383542657 10:00 – 13:00 – Escursione in Gravel Bike nell’entroterra gallurese – San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494

– San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494 10:00 – 11:30 – Olbia Bike tour – Olbia – Ufficio Turistico Olbia – +39 0789 52206

– Olbia – Ufficio Turistico Olbia – +39 0789 52206 10:00 – 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

– Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999 10:00 – 16:00 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597

– Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597 16:00 – 20:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 17:30 – 20:30 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 17:30 – 19:30 – Camminando sotto la luna – Olbia – Cabu Abbas – Raikes – Francesca +39 3402615248 Giulia +39 3281510875

Sabato, 27 aprile 2024:

07:00 – 11:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 09:00 – 12:00 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 09:00 – 18:00 – Riequilibrio chakra – Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007

– Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007 10:00 – 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

– Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999 10:00 – 16:00 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597

– Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597 15:00 – 17:30 – Escursione in ebike – Enduro in Costa Smeralda – San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494

– Enduro in Costa Smeralda – San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494 16:00 – 20:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 17:30 – 20:30 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

Domenica, 28 aprile 2024:

07:00 – 11:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 09:00 – 16:00 – Trekking per bambini a Monte Pino – Monte Pino – Raikes –

– Monte Pino – Raikes – Francesca +39 3402615248 Giulia +39 3281510875

09:00 – 12:00 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 10:00 – 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

– Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999 10:00 – 16:00 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597

– Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597 16:00 – 20:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 17:30 – 20:30 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

Lunedì, 29 aprile 2024:

07:00 – 11:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 09:00 – 12:00 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 09:00 – 18:00 – Trattamento Reiki – Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007

– Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007 10:00 – 12:30 – Escursione in Gravel Bike sul Monte Moro – San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494

– San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494 10:00 – 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

– Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999 10:00 – 16:00 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Maeine – Roberto +39 3884239597

– Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Maeine – Roberto +39 3884239597 16:00 – 20:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 16:00 – 17:30 – Olbia Bike tour – Olbia – Ufficio Turistico Olbia – +39 0789 52206

Martedì, 30 aprile 2024:

07:00 – 11:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

– Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303 09:00 – 18:00 – Massaggio olistico – Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007

– Olbia – Olistica Energia – Laura +39 3381071007 09:00 – 12:00 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 09:00 – 12:00 – Tour guidato con e-bike premium Ducati – San Pantaleo – Mema Bike Tours – Pier +39 3383542657

– San Pantaleo – Mema Bike Tours – Pier +39 3383542657 10:00 – 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

– Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999 10:00 – 16:00 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597

– Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597 15:00 – 18:00 – Escursione in ebike nell’entroterra gallurese – San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494

– San Pantaleo – Manubrio Basso – Marco +39 340 7214494 16:00 – 20:00 – Escursione di pesca sportiva con guida – Olbia – Sardinia Fishing Experience – Gigi +39 329 2962303

Mercoledì, 1 maggio 2024:

09:00 – 12:00 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

(escursione in SUP) – Porto Istana – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744 09:00 – 16:00 – Trekking per bambini a Monte Pino – Monte Pino – Raikes –

– Monte Pino – Raikes – Francesca +39 3402615248 Giulia +39 3281510875

10:00 – 12:30 – Gita guidata con canoe doppie o singole – Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999

– Olbia – Ecosport Sardinia – Tommaso +39 333 1422999 10:00 – 16:00 – Escursione in barca Golfo di Olbia – Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597

– Olbia – Molo Bosazza – Sarda Service Marine – Roberto +39 3884239597 17:30 – 20:30 – SUP experience (escursione in SUP) – Porto Istana (e/o altre spiagge) – Sunrise SUPer – Aloysia +39 328 8999744

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Prima di tutti vi consigliamo di seguire la pagina Facebook dell’evento, in secondo luogo ecco di seguito i contatti ufficiali.

Hello Olbia

Ufficio Informazioni Turistiche Comune di Olbia : +39 0789 52206 +39 334 9809802 info@olbiaturismo.it

:

