Beer Good a Villaputzu il 20 e 21 aprile 2024: scopri il programma della prima edizione della festa della birra!

Daniele Puddu 17 Aprile 2024
Beer Good 2024 a Villaputzu, manifesto con date e programma

Beer Good a Villaputzu, programma, orari e birrifici partecipanti: si svolgerà nel prossimo weekend – il 20 e 21 aprile 2024 – la prima edizione del “Beer Good“, la “festa della birra” di Villaputzu, nel Sarrabus, nella Sardegna sud orientale.

L’appuntamento è in piazza Marconi a Villaputzu, con i birrifici artigianali ospiti che cominceranno a spillare birra dalle ore 18:00 di sabato, fino alla tarda sera di domenica.

Buon anche il programma di musica e animazione con, tra gli altri, i Riff Raff, gli Ultrasound e Dj Dabio Mocco.

Programma Festa della birra, Villaputzu:

Sabato, 20 aprile 2024:

  • dalle ore 11:00 – Ex Mu – Convegno: “Voglia di birra
  • dalle ore 18:00 – Piazza Marconi – Apertura birrifici artigianali e inizio spillatura birra
  • dalle ore 18:00 alle 20:00 – Piazza Marconi – Topolino Sardo targato Let’s Rox animazione
  • dalle ore 20:00 alle 22:00 – Piazza Marconi – Dj Fabio Mocco
  • dalle ore 22:00 – Piazza Marconi – Concerto dei Riff/Raff (tribute band agli Ac/Dc)

Domenica, 21 aprile 2024:

  • dalle ore 12:00 – Piazza Marconi – Apertura birrifici artigianali e inizio spillatura birra
  • dalle ore 15:00 alle 17:00 – Piazza Marconi – Giochi per bambini
  • dalle ore 17:00 alle 20:00 – Piazza Marconi – Dj Fabio Mocco
  • dalle ore 20:00 – Piazza Marconi – Concerto degli Ultrasound

Birrifici partecipanti:

  • Birrificio d’Ogliastra
  • Birrificio Mediterraneo
  • Arabus Beer
  • Ilienses
  • Alvure
  • Nuragica
  • Brewing By Doing I.I.S. G.Dessì: si tratta del birrificio locale, il birrificio didattico dell’I.I.S. G.Dessì, nato grazie alla partecipazione a un bando PON, nel quale i ragazzi possono associare la teoria alla pratica, il tutto in forte connessione col territorio (incluso un luppoleto sperimentale di 2000 mq.)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’ History ristorante e cocktail bar in collaborazione con Bidd’e Putzi Giovani. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli e/o eventuali modifiche al programma.

Come arrivare in piazza Marconi a Villaputzu:

