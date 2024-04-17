Beer Good a Villaputzu il 20 e 21 aprile 2024: scopri il programma della prima edizione della festa della birra!
Beer Good a Villaputzu, programma, orari e birrifici partecipanti: si svolgerà nel prossimo weekend – il 20 e 21 aprile 2024 – la prima edizione del “Beer Good“, la “festa della birra” di Villaputzu, nel Sarrabus, nella Sardegna sud orientale.
L’appuntamento è in piazza Marconi a Villaputzu, con i birrifici artigianali ospiti che cominceranno a spillare birra dalle ore 18:00 di sabato, fino alla tarda sera di domenica.
Buon anche il programma di musica e animazione con, tra gli altri, i Riff Raff, gli Ultrasound e Dj Dabio Mocco.
Programma Festa della birra, Villaputzu:
Sabato, 20 aprile 2024:
- dalle ore 11:00 – Ex Mu – Convegno: “Voglia di birra“
- dalle ore 18:00 – Piazza Marconi – Apertura birrifici artigianali e inizio spillatura birra
- dalle ore 18:00 alle 20:00 – Piazza Marconi – Topolino Sardo targato Let’s Rox animazione
- dalle ore 20:00 alle 22:00 – Piazza Marconi – Dj Fabio Mocco
- dalle ore 22:00 – Piazza Marconi – Concerto dei Riff/Raff (tribute band agli Ac/Dc)
Domenica, 21 aprile 2024:
- dalle ore 12:00 – Piazza Marconi – Apertura birrifici artigianali e inizio spillatura birra
- dalle ore 15:00 alle 17:00 – Piazza Marconi – Giochi per bambini
- dalle ore 17:00 alle 20:00 – Piazza Marconi – Dj Fabio Mocco
- dalle ore 20:00 – Piazza Marconi – Concerto degli Ultrasound
Birrifici partecipanti:
- Birrificio d’Ogliastra
- Birrificio Mediterraneo
- Arabus Beer
- Ilienses
- Alvure
- Nuragica
- Brewing By Doing I.I.S. G.Dessì: si tratta del birrificio locale, il birrificio didattico dell’I.I.S. G.Dessì, nato grazie alla partecipazione a un bando PON, nel quale i ragazzi possono associare la teoria alla pratica, il tutto in forte connessione col territorio (incluso un luppoleto sperimentale di 2000 mq.)
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dall’ History ristorante e cocktail bar in collaborazione con Bidd’e Putzi Giovani. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli e/o eventuali modifiche al programma.
Come arrivare in piazza Marconi a Villaputzu:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp