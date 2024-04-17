Festa Santa Greca Maggio 2025 a Decimomannu: in molti staranno pensando che ci sia un errore, Santa Greca infatti si festeggia nell’ultimo weekend di settembre, in pochi però sanno che Sant’Arega (così il nome in sardo della Santa che vanta decine e decine di migliaia di devoti in Sardegna) viene festeggiata anche a maggio e per la precisione nei giorni di Sant’Efisio: dal 30 aprile al 3 maggio 2025 .

L’appuntamento è presso il polo fieristico di Santa Greca con un fitto programma civile e religioso.

Ma soprattutto abbiamo il piacere di confermare che, per tutta la durata della festa, saranno presenti locande e arrostitori, food truck, chioschi, le amatissimi locande, stand di birrifici artigianali, e banchi di dolci tradizionali come il torrone ma non solo. Sarà presente anche il Luna Park!

Programma completo di Sant’Arega Maggio 2025:

Gli eventi del programma civile (in rosso) sono ufficiali, quelli religiosi sono stati ricostruiti in base alle scorse edizioni (potrebbero verificarsi modifiche, soprattutto di orari, consideratelo in aggiornamento).

Mercoledì, 30 aprile 2025:

ore 18:00 – Vestizione del simulacro

ore 19:00 – Incontro di Santa Greca con la Reliquia

a seguire – Santa Messa

ore 20:30 – Energia e passione , il talento delle nostre associazioni sportive:

ASD Fenice Decimomannu, Body Mind – Fitness & Pilates, Connessione Latina & Fitness, Centro Sportivo Taekwondo SAEM, New Blue Moon Dancers, Fitness Club & Palestra Sciola. Coreografie a cura di Manuela Linaldeddu

Giovedì, 1 maggio 2025:

ore 08:00 / ore 11:00 – Santa Messa

ore 18:00 – Processione , percorso: Santa Greca, Corso Umberto, via Vittorio Emanuele, via Regina Elena, traversa Mercato, via Santa Greca, piazza Santa Greca

, percorso: Santa Greca, Corso Umberto, via Vittorio Emanuele, via Regina Elena, traversa Mercato, via Santa Greca, piazza Santa Greca a seguire – Santa Messa Solenne

ore 21:00 – Spettacolo pirotecnico (fuochi d’artificio)

(fuochi d’artificio) ore 21:30 – Festa etnico-tradizionale con: Parcu Culturali Cantadoris de Setimu Santu Pedru Corale San Francesco di Monastir Coro Populare de Sardigna di Sestu

con:

Venerdì, 2 maggio 2025:

ore 08:00 – Santa Messa

ore 11:00 – Santa Messa in onore di Sant’Efisio

ore 18:00 – Santa Messa Solenne

a seguire – Separazione tra il Simulacro e la Reliquia di Santa Greca , svestizione

, ore 20:30 – Puzzle show dance

Sabato, 3 maggio 2025:

ore 16:00 – Adorazione (in Santuario)

(in Santuario) ore 17:45 – Santo Rosario (in Santuario)

(in Santuario) ore 18:30 – Santa Messa (in Santuario)

(in Santuario) ore 21:00 – DJ set con Gianluca Littera

ore 22:00 – I Love Formentera Dance Party con Paolino di Radio 105 e Roberto Milani

Domenica, 4 maggio 2025:

ore 16:00 – Adorazione (in Santuario)

(in Santuario) ore 17:45 – Santo Rosario (in Santuario)

(in Santuario) ore 18:30 – Santa Messa (in Santuario)

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito internet del Comune di Decimomannu e la pagina Facebook dell'associazione Santa Greca.

Dove si trova la chiesa di Santa Greca:

