Ardia di Sindia 2025, programma, orari e info utili: sono sicuro che molti di voi, se non tutti, conosceranno l’Ardia di Santu Antine a Sedilo, in realtà però, nel cuore della Sardegna, specie nel Logudoro, in occasione di feste patronali o altri festeggiamenti religiosi molto sentiti, si svolgono numerose Ardie.

Si tratta di corse a cavallo nelle quali i cavalieri dimostrano tutta la loro destrezza e affiatamento con l’animale, in spettacolari cavalcate.

In questo articolo parliamo dell’Ardia in onore dei SS. Giorgio, Raffaele e Isidoro a Sindia, piccolo borgo del Marghine, posto a metà strada tra Macomer e Bosa, ancora in provincia di Nuoro.

La festa dura ben 4 giorni – dal 9 al 22 maggio 2025 – tra riti religiosi, spettacolari corse a cavallo (le “ardie” appunto), ma anche animazione, musica, concerti, balli in piazza.

E se vi state chiedendo perché lo scorso anno si svolse in aprile e questo in maggio, dovete sapere che questa festa si svolge 3 settimane dopo la Santa Pasqua, per cui varia ogni anno in calendario.

Programma Ardia Sindia 2025:

Venerdì, 9 maggio 2025 – San Giorgio (Chiesa di San Giorgio, Obriere Fam. Sanna):

ore 16:45 – Santo Rosario e Santa Messa

ore 18:15 – Canto del Vespro e Ardia

ore 22:15 – Cortile scuole elementari – Ardia folk festival con Dilliriana e, a seguire, Cristian Serra, Cristian Argiolu, Simone Obinu e Mattia Murru

Sabato, 10 maggio 2025 (Chiesa di San Giorgio, Obriere Fam. Sanna):

ore 08:00 – Santa Messa

ore 10:30 – Santa Messa Solenne con predica, processione e Ardia

Sabato, 10 maggio 2025 – San Raffaele (Chiesa parrocchia abbaziale, Obriere: Giomaria Cossu):

ore 17:00 – Santo Rosario e Santa Messa

ore 18:30 – Canto del Vespro e Ardia

ore 22:15 – Cortile scuole elementari: Giusy Ferreri in concerto Dj Hellen



Domenica, 11 maggio 2025 (Chiesa parrocchia abbaziale, Obriere: Giomaria Cossu):

ore 08:00 – Santa Messa

ore 10:30 – Santa Messa Solenne con predica, processione e Ardia

Domenica, 11 maggio 2025 – Sant’Isidoro (Chiesa di San Giorgio , Obriere: Michele Piu):

ore 16:45 – Santo Rosario e Santa Messa

ore 18:15 – Canto del Vespro e Ardia

Lunedì, 12 maggio 2025 (Chiesa di San Giorgio , Obriere: Michele Piu):

ore 08:00 – Santa Messa

ore 10:30 – Santa Messa Solenne con predica, processione e Ardia

Dove dormire a Sindia:

E’ molto facile dormire a Sindia e dintorni, non tanto per le strutture ricettive in paese che non sono tante, ma perché siamo vicino a Bosa, che offre davvero tante soluzioni. Verificate adesso le camere libere a Sindia e dintorni.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Esiste una pagina Facebook dedicata all’Ardia di Sindia, dove potete trovare tutti i dettagli e gli aggiornamenti del caso.

Come arrivare a Sindia:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: