Porto Cervo Wine & Food Festival 2025: sono state ufficializzate le date e il programma della quattordicesima edizione del “Porto Cervo Wine & Food Festival“, l’evento che da tradizionalmente il via alla stagione turistica della Costa Smeralda, che quest’anno si svolgerà l’ 8, 9, 10, 11 maggio 2025 a Porto Cervo, lo splendido borgo emblema della celebre località di vacanza pensata e creata dal principe Karim Aga Khan.

All’elegante kermesse, ospitata in una cornice internazionale di incredibile bellezza, partecipano numerosi buyer nazionali e internazionali di altissimo livello del settore turistico, enogastronomico e nautico, con l’obiettivo di far incontrare gli espositori con tutti gli operatori coinvolti nella catena di approvvigionamento “Wine & Food“.

Trovate qui la lista degli esposi tori presenti al PCWFF 2025.

Programma del Porto Cervo Wine & Food Festival:

Giovedì, 8 maggio 2025:

dalle ore 15:00 alle 18:00 – Cervo Conference Center – Degustazione Wine dedicata agli operatori del settore

Venerdì, 9 maggio 2025:

dalle ore 15:00 alle 18:00 – Cervo Conference Center – Degustazione Wine dedicata agli operatori del settore

Sabato, 10 maggio 2025:

dalle ore 15:00 alle 18:00 – Cervo Conference Center – Degustazioni Wine & Food (su prenotazione, percorso degustativo a 70 euro a persona, prenota qui la tua degustazione)

Domenica, 11 maggio 2025:

dalle ore 15:00 alle 18:00 – Cervo Conference Center – Degustazioni Wine & Food (su prenotazione, percorso degustativo a 65 euro a persona, prenota qui la tua degustazione)

Si ricorda che non è permesso l’accesso alla sala degustazione ai minori di 18 anni (neanche se accompagnati da un adulto). Gli animali, inoltre, non possono entrare.

Gli eventi fuori fiera:

L’evento viene organizzato dagli hotel Cala di Volpe, Cervo, Pitrizza, Romazzino e si svolgerà presso il Cervo Conference Center, nel cuore di Porto Cervo.

E, per tutto il fine settimana, le degustazioni saranno accompagnate da un ricco calendario di incontri.

Il PCWFF Award:

Confermato anche quest’anno il “Porto Cervo Wine & Food Festival Award“, un riconoscimento ufficiale rilasciata a seguito di una degustazione effettuata da esperti del settore nelle seguenti categorie:

vini sardi (rossi, bianchi, rosè e bollicine);

(rossi, bianchi, rosè e bollicine); vini nazionali (rossi, bianchi, rosè e bollicine).

Le etichette premiate potranno così fregiarsi del “Sigillo PCWFF” da applicare sulle bottiglie ed entreranno nella “Taste of Sardinia“, un’iniziativa tramite cui la Costa Smeralda presenta le eccellenze italiane nel mondo.

Espositori:

Il Porto Cervo Wine Festival offre l’opportunità, ad un numero limitato di aziende, di raccontare e far degustare i propri vini ad un pubblico selezionato, quali: operatori del canale HoReCa, appassionati, buyer internazionali, ospiti della Costa Smeralda e degli hotel Cala di Volpe, Cervo, Pitrizza e Romazzino.

Le aziende interessate a partecipare possono contattare gli organizzatori attraverso questi canali:

Telefono : + 39 (0789) 939456

: + 39 (0789) 939456 Fax : + 39 (0789) 931707

: + 39 (0789) 931707 Email: | giovanni.simula@marriott.com | Concierge.Cervo@marriott.com

Volete farvi un’idea più precisa? Ecco il video degli ultimi anni:

Sul canale Youtube dell’evento sono disponibili anche numerose interviste ai produttori delle eccellenze isolane.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Consultate il sito ufficiale della manifestazione, o la sua pagina Facebook.

Dove si trova e come arrivare a Porto Cervo:

ALTRE NOTIZIE SULLA COSTA SMERALDA:

Manifesto ufficiale modificato per rientrare coin tutte le info principali negli spazi obbligati della nostra immagine di copertina.

