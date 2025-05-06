Sagra de sa fregula 2025 a Villamar: scopri il programma di domenica 11 maggio 2025!

Daniele Puddu 6 Maggio 2025
Sagra della fregula Villamar 2025 per Primavera in Marmilla, manifesto con data, programma e orari eventi | Sardegna in blog

Sagra de sa fregula a Villamar: si svolgerà nella giornata di domenica 11 maggio 2025, la manifestazione “Monumentus & Saboris” a Villamar, alla quale si accompagna la terza edizione “Sagra de sa fregula“. Una manifestazione sulle “antiche rotte del grano tra le isole del Mediterraneo” che, già da qualche anno, è entrata nel cartellone degli eventi primaverili del territorio denominato “Primavera in Marmilla“.

Un weekend quindi all’insegna dei monumenti, delle esposizioni e dei laboratori, delle tradizioni, del folklore e dell’artigianato locale, ma anche delle degustazioni e dei punti ristoro.

Programma Primavera in Marmilla a Villamar:

Domenica, 11 maggio 2025:

Mattino:

  • ore 10:00 :
    • Griffoni Mannu, in via D’Itria – Apertura info point e stand Sa Corona Arrubia
    • Centro storico – Apertura case campidanesi, case museo, stand produttori locali, artigiani e hobbisti
  • dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Partenza da via Vittorio Emanuele – Tour dei Murales, percorso guidato alla scoperta dei Murales e dei muralisti di Villamar – 1° turno, a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villamar
  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00 –
    • Chiese e Monumenti – Visita guidata, a cura di studenti dell’Istituto Comprensivo
    • Casa Maiorchina lato via Vittorio Emanuele – Esposizione della mostra “Le vie del Grano”, a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villamar
    • Casa Maiorchina lato via Vittorio Emanuele – Alla scoperta della Necropoli Punica. Illustrazione del sito e della Necropoli del progetto “Il cartaginese a Villamar”, a cura di archeologa Elisa Pompianu e degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villamar
  • ore 11:00 – Casa Floris, via Umberto I – Laboratorio sul latte e degustazione della ricotta. Dimostrazione della lavorazione della ricotta, a cura di Sig. Francesco Floris
  • dalle ore 11:30 alle ore 12:30 – Partenza da via Vittorio Emanuele – Tour dei Murales, percorso guidato alla scoperta dei Murales e dei muralisti di Villamar – 2° turno, a cura di studenti dell’Istituto Comprensivo di Villamar

    Pranzo:

    • dalle ore 12:00 – Punti ristoro in piazza Piazza de Corti, Piazzale via Vittorio Emanuele, Parco Comunale, rione Franzoba e rione San Giuseppe – Pranzo menù tipico con Sa Fregula (a pagamento e su prenotazione)

    Pomeriggio:

    • ore 16:00 :
      • Rione Franzoba – Esibizione del Coro Polifonico “Cantos e Melodias” di Villamar
      • Partenza da via Vittorio Emanuele – Tour dei Murales, percorso guidato alla scoperta dei Murales e dei muralisti di Villamar – 3° turno, a cura di studenti dell’Istituto Comprensivo di Villamar
    • ore 17:00 :
      • Giardino Casa Atzori, rione Franzoba – Té delle cinque in abiti Ottocenteschi. Rappresentazione storica, a cura di “Le Amiche Vittoriane”
      • Parrocchia San Giovanni Battista – Esibizione del Coro Polifonico “Cantos e Melodias” di Villamar
    • ore 17:30 –
    • Partenza da via Vittorio Emanuele – Tour dei Murales, percorso guidato alla scoperta dei Murales e dei muralisti di Villamar – 4° turno, a cura di studenti dell’Istituto Comprensivo di Villamar
    • ore 18:00 – via Umberto I – Degustazioni gratuite di prodotti tipici locali e de Sa Fregula, e intrattenimento musicale, a cura del rione San Giuseppe,e intrattenimento con organettisti e fisarmonicisti di Villamar
    • ore 18:15 – Torre Chiesa San Giuseppe, via Umberto I – Esibizione del Coro Polifonico “Cantos e Melodias” di Villamar
    • ore 19:00 – Piazza Piazza de Corti – Canti e musiche della tradizione sarda, intrattenimento e spettacolo con la band “Feminas” di Cristina Fois

    Mostre ed esposizioni:

    • Rione San Giuseppe, via Umberto I – Lavorazione e cottura del pane in forno a legna, lavorazione del latte e produzione della ricotta, pittura e decorazione delle zucche, degustazione di prodotti tipici e dolci, a cura di “Gruppo vicinato San Giuseppe” e Gruppo “La Tana del Gusto”
    • Rione Franzoba – Esposizione di oggetti di antiquariato, moto d’epoca, mezzi agricoli d’epoca, mostra fotografica, preparazione dolci tipici, degustazione prodotti locali, a cura di “Comitato spontaneo Franzoba”

    Dove mangiare a Villamar:

    Ristoranti e pizzerie:

    • Su Livariu (prenotazioni: 340 924 6699)
    • La Passeggiata (prenotazioni: 351 601 5033)
    • La Torre (prenotazioni: 070 930 9997)
    • Pizzstop (prenotazioni: 347 697 3981)
    • Pizzeria di Saba Marco (prenotazioni: 320 579 0022)
    • Panini e pasti veloci Hollywood Cafè

    Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

    Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo agli organizzatori della Pro Loco Villamar APS:

    Oppure seguite la pagina Facebook della “Primavera in Marmilla”.

    Dove si trova e come arrivare a Villamar:

    Villamar si trova nella ex provincia del Medio Campidano, nella regione storica della Marmilla, poco più a nord di Sanluri e a due passi dalla SS131. Se venite da lontano e usate le strade statali, occhio agli autovelox in Sardegna.

    RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: