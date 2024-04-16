Como già est… fattu 2025 a Magomadas: scopri il programma di sabato 3 maggio 2025!

Como già est… fattu torna a Magomadas, tutti i dettagli: si svolgerà sabato prossimo, 3 maggio 2025 , una nuova edizione della manifestazione enogastronomica “Como già est… fattu” a Magomadas, nella Planargia, a due passi da Bosa, in provincia di Oristano.

Ma di cosa si tratta?

Di una passeggiata tra le antiche cantine allestite nel centro storico del borgo, durante la quale si potranno gustare i vini locali a associati ai piatti della tradizione. Inoltre, tra le carrelas del centro storico di Magomadas, si esibiranno il coro di Viddalba e il coro maschile “Stella Maris” di Magomadas diretto dal Maestro Gio Maria Tedde.

Si inizia alle ore 19:30.

Ricordo che, quello di Magomadas, è un territorio a forte vocazione vitivinicola, grazie anche alle sue colline che degradano dolcemente verso il mare. Particolarmente conosciuta e pregiata è la malvasia di Magomadas (il territorio rientra nell’area D.O.C. della Malvasia di Bosa).

Programma Como già est… fattu, Magomadas:

Sabato, 3 maggio 2025:

ore 19:30 – Como già est… fattu , inizio manifestazione: Ottimo vino Piatti tipici Musica dal vivo con: Coro di Viddalba Coro maschile “Stella Maris” di Magomadas

, inizio manifestazione:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dal gruppo tradizioni popolari “Sant’Elia”, in collaborazione con i “Binzatteris Magumadesos”. Ad essi vi consigliamo di rivolgervi per ulteriori dettagli e/o eventuali modifiche al programma.

Come arrivare a Magomadas:

