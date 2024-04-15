Fiera di Ozieri 2024: scopri il programma completo del 20 e 21 aprile 2024!
Fiera di Ozieri 2024: si svolgerà nel prossimo weekend, il 20 e 21 aprile 2024, la “Fiera di Ozieri“, nel nord della Sardegna, dedicata al mondo delle campagne ma anche alla buona tavola, con tanto di rassegna agroalimentare, grigliate e punti ristoro.
E allora ecco che accanto alle fiere più tecniche (come l’esposizione mercato di bovini, ovini, caprini, equini, avicoli, macchine e attrezzatura per l’agricoltura), verrà dato ampio spazio al mondo dei formaggi, con tanto di percorso sensoriale dedicato, alla Copuleta di Ozieri e al pranzo a base di prodotti tipici, oltre alla degustazione di carni bovine alla griglia.
Fra gli appuntamenti previsti percorsi sensoriali, degustazioni guidate, premi alle esposizioni di eccellenza, nuovi spazi per i servizi di ristoro, aree dedicate ai bambini :
Programma Fiera di Ozieri 2024:
Orari:
- sabato: dalle 09:30 alle 20:30 (orario continuato);
- domenica: dalle 09:30 alle 18:00 (orario continuato).
Mostre zootecniche ed eventi:
- 11ma mostra regionale del libro genealogico bovini razze Charolaize e Limousine
- Esposizione Bovini, Ovini, Caprini e Equini
- Esposizione mercato Avicoli Ornamentali, in collaborazione con ASAO – Associazione Sarda Avicunicoli Ornamentali
- Esposizione macchine e attrezzature agricole
Enogastronomia, pranzi e degustazioni:
- Rassegna Agro Alimentare
- Mostra Regionale dei Formaggi “Casu 2024”
- Show Cooking con valorizzazione produzioni del territorio
- Sa Greviera di Ozieri: percorso sensoriale sul formaggio
- Percorso sensoriale di degustazione di formaggi e vini
- Punto ristoro con Pranzo rurale e degustazione dei prodotti del territorio e dei prodotti esposti in fiera
- Degustazione carni bovine alla griglia
Premi e rassegne:
- Premio “Casu 2024”
- Premio prodotto di eccellenza della Fiera
- Rassegna dei Consorzi di Tutela
Per bambini e ragazzi:
- Battesimo della sella: i bambini incontrano i pony (in collaborazione con la scuola Ippica)
- Lezione di agricoltura: gli studenti partecipano alla Mostra zootecnica ed agro-alimentare
Biglietti:
Il biglietto di ingresso costa 3 euro, sono esclusi i minori di 14 anni.
Per evitare la fila, i biglietti si possono comperare anche online.
Dove dormire a Ozieri e dintorni:
Se venite da lontano o non vi sentite di guidare a fine serata, allora potete dormire a Ozieri, eccovi qualche consiglio su dove alloggiare e le offerte migliori. Ma fatte presto, prima che le camere migliori terminino, ci sono circa una cinquantina di alloggi a disposizione!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti, vi rimandiamo sia al sito web del Comune di Ozieri, sia alla pagina Facebook Ozieri Fiere. Per informazioni sul programma o sugli spazi espositivi si può anche telefonare al Servizio SUAPE – Commercio:
- 079.781227
- 079.781234
Dove si trova e come arrivare a Ozieri:
