Fiera di Ozieri 2024: scopri il programma completo del 20 e 21 aprile 2024!

Fiera di Ozieri 2024: si svolgerà nel prossimo weekend, il 20 e 21 aprile 2024 , la “Fiera di Ozieri“, nel nord della Sardegna, dedicata al mondo delle campagne ma anche alla buona tavola, con tanto di rassegna agroalimentare, grigliate e punti ristoro.

E allora ecco che accanto alle fiere più tecniche (come l’esposizione mercato di bovini, ovini, caprini, equini, avicoli, macchine e attrezzatura per l’agricoltura), verrà dato ampio spazio al mondo dei formaggi, con tanto di percorso sensoriale dedicato, alla Copuleta di Ozieri e al pranzo a base di prodotti tipici, oltre alla degustazione di carni bovine alla griglia.

Fra gli appuntamenti previsti percorsi sensoriali, degustazioni guidate, premi alle esposizioni di eccellenza, nuovi spazi per i servizi di ristoro, aree dedicate ai bambini :

Programma Fiera di Ozieri 2024:

Orari:

sabato : dalle 09:30 alle 20:30 (orario continuato);

: dalle 09:30 alle 20:30 (orario continuato); domenica: dalle 09:30 alle 18:00 (orario continuato).

Mostre zootecniche ed eventi:

11ma mostra regionale del libro genealogico bovini razze Charolaize e Limousine

Esposizione Bovini, Ovini, Caprini e Equini

Esposizione mercato Avicoli Ornamentali , in collaborazione con ASAO – Associazione Sarda Avicunicoli Ornamentali

, in collaborazione con ASAO – Associazione Sarda Avicunicoli Ornamentali Esposizione macchine e attrezzature agricole

Enogastronomia, pranzi e degustazioni:

Rassegna Agro Alimentare

Mostra Regionale dei Formaggi “Casu 2024”

Show Cooking con valorizzazione produzioni del territorio

con valorizzazione produzioni del territorio Sa Greviera di Ozieri : percorso sensoriale sul formaggio

: percorso sensoriale sul formaggio Percorso sensoriale di degustazione di formaggi e vini

Punto ristoro con Pranzo rurale e degustazione dei prodotti del territorio e dei prodotti esposti in fiera

e degustazione dei prodotti del territorio e dei prodotti esposti in fiera Degustazione carni bovine alla griglia

Premi e rassegne:

Premio “Casu 2024”

Premio prodotto di eccellenza della Fiera

Rassegna dei Consorzi di Tutela

Per bambini e ragazzi:

Battesimo della sella : i bambini incontrano i pony (in collaborazione con la scuola Ippica)

: i bambini incontrano i pony (in collaborazione con la scuola Ippica) Lezione di agricoltura: gli studenti partecipano alla Mostra zootecnica ed agro-alimentare

Biglietti:

Il biglietto di ingresso costa 3 euro, sono esclusi i minori di 14 anni.

Per evitare la fila, i biglietti si possono comperare anche online.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, vi rimandiamo sia al sito web del Comune di Ozieri, sia alla pagina Facebook Ozieri Fiere. Per informazioni sul programma o sugli spazi espositivi si può anche telefonare al Servizio SUAPE – Commercio:

079.781227

079.781234

Dove si trova e come arrivare a Ozieri:

