Foreste aperte nel Parco di Tepilora a Lodé: scopri il programma di domenica 21 aprile 2024!
Foreste aperte nel Parco di Tepilora, secondo appuntamento domenica a Lodè: si svolgerà domenica prossima il secondo appuntamento in calendario con la manifestazione “Foreste aperte nel Parco di Tepilora” che, domenica 21 aprile 2024, farà tapa a Lodé.
Lodé è un piccolo borgo di origini medievali nell’Alta Baronia, che è pronto a scommettere sul turismo sostenibile, esperienziale e immersivo. Significa far diventare i visitatori protagonisti dell’intera giornata, facendo loro provare esperienze indimenticabili. Vuol dire immergersi nelle tradizioni del territorio, apprendendole dalle persone del posto, attraverso l’utilizzo di tutti i propri sensi.
Programma Foreste aperte nel Parco di Tepilora, Lodé:
Domenica, 21 aprile 2024:
Mattino (presta attenzione, alcune mostre e attività continuano anche al pomeriggio):
- ore 09:00 – Piazza Villanova – Escursione Su Cantaru – Loddue, tra sentieri e panorami mozzafiato sulle valli fluviali del Parco di Tepilora, a cura dell’Agenzia forestas e del CAI. E’ richiesto un abbigliamento adeguato, prenotazione presso il Ceas Montalbo, raggiungibile telefonicamente ai numeri: 340 574 1475 e 340 152 9566.
- ore 10:00 – Laboratorio delle Casadinas, a cura della Pro loco di Lodé
- dalle ore 10:00 alle 11:00 – Visita delle domus de janas di “Sa cala de sos naneddos” (su prenotazione)
- dalle ore 10:00 :
- Mostra del costume tradizionale di Lodè, a cura della Pro loco di Lodé
- Skipper Bar – Mostre: “Sas Màscaras Netas” e “Coloriamo le nostre tradizioni” aperte tutto il giorno
- Visita guidata a “Sa domo antica ‘e s’Undacru”, a cura di Gabriella Bernardini
- dalle ore 10:00 alle 12:00 – Mostra dei documenti storici di Lodè, a cura della biblioteca comunale
- dalle ore 10:30 – 15:30 – Visita guidata al centro storico del borgo medioevale, a cura del CEAS Montalbo di Lodè
- ore 11:30-16:30 – Laboratorio esperienziale sulla preparazione delle salsicce locali (Sartitza chin juajone )
- dalle ore 11:00 – Laboratorio esperienziale sulla preparazione delle frittelle (Ghathas)
- ore 12:00 – Centro storico – Esibizioni itineranti:
- Vestizione di “Sas Màscaras Netas”, la tipica maschera del carnevale lodeino (partenza dallo Skipper Bar)
- Tenore “Su Riscattu” e “Sos Oriundos” di Lodè, “Romanzesu” di Bitti
- Spettacolo folk itinerante “Su Sonete Lodinu”
- ore 12:30 circa – Rientro in trenino verso il paese per i partecipanti all’escursione mattutina
Pranzo:
- dalle ore 12:00 – Centro storico – Apertura dei punti ristoro, con tipiche produzioni culinarie locali:
- Corso Villanova – Panini con salsiccia di juajone, a cura de Su Masellu, fratelli Carta
- Sa corte de Anzeleddu’ e Matiu Tortu – Sas Casatinas, a cura di Piera e Angela Spanu
- Skipper Bar – Focaccia sarda con salsiccia di juajone dei fratelli Carta, a cura di Domenico Canu
- Bar Sport – Involtini di pane lentu cun purpuza, a cura fo Cristina Carta
Pomeriggio:
- ore 15:00 – Laboratori enogastronomici dedicati al formaggio e alla ricotta e alla preparazione delle seatas
- dalle ore 15:00 alle 16:00 – Visita delle domus de janas di “Sa cala de sos naneddos” (su prenotazione)
- dalle ore 15:30 alle 18:00 – Mostra dei documenti storici di Lodè, a cura della biblioteca comunale
- ore 15:30 – Piazza Villanova – Lezione di Qi Gong
- ore 16:00 :
- Corso Villanova, Comune – Laboratorio “Onde”, sulle onde elettromagnetiche gravitazionali, a cura dell’Associazione astronomica nuorese
- Piazzetta Sant’Antonio – Trekking someggiato e addestramento etologico, con tanti asinelli che faranno divertire grandi e piccini
Dove dormire a Lodè:
Sono diverse, ma non tantissime, le strutture ricettive a Lodé e dintorni, il consiglio è quello di prenotare per tempo!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, info, prenotazioni e aggiornamenti vi consigliamo di rivolgervi a:
- Sezione news del sito ufficiale del parco di Tepilora: parcoditepilora.it
- Pagina Facebook del Parco di Tepilora
- 340 574 1475
- 340 152 9566
Come arrivare a Lodè:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp