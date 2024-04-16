Foreste aperte nel Parco di Tepilora a Lodé: scopri il programma di domenica 21 aprile 2024!

Foreste aperte nel Parco di Tepilora, secondo appuntamento domenica a Lodè: si svolgerà domenica prossima il secondo appuntamento in calendario con la manifestazione “Foreste aperte nel Parco di Tepilora” che, domenica 21 aprile 2024 , farà tapa a Lodé.

Lodé è un piccolo borgo di origini medievali nell’Alta Baronia, che è pronto a scommettere sul turismo sostenibile, esperienziale e immersivo. Significa far diventare i visitatori protagonisti dell’intera giornata, facendo loro provare esperienze indimenticabili. Vuol dire immergersi nelle tradizioni del territorio, apprendendole dalle persone del posto, attraverso l’utilizzo di tutti i propri sensi.

Programma Foreste aperte nel Parco di Tepilora, Lodé:

Domenica, 21 aprile 2024:

Mattino (presta attenzione, alcune mostre e attività continuano anche al pomeriggio):

ore 09:00 – Piazza Villanova – Escursione Su Cantaru – Loddue , tra sentieri e panorami mozzafiato sulle valli fluviali del Parco di Tepilora, a cura dell’Agenzia forestas e del CAI. E’ richiesto un abbigliamento adeguato, prenotazione presso il Ceas Montalbo, raggiungibile telefonicamente ai numeri: 340 574 1475 e 340 152 9566.

ore 10:00 – Laboratorio delle Casadinas , a cura della Pro loco di Lodé

dalle ore 10:00 alle 11:00 – Visita delle domus de janas di "Sa cala de sos naneddos" (su prenotazione)

dalle ore 10:00 : Mostra del costume tradizionale di Lodè , a cura della Pro loco di Lodé Skipper Bar – Mostre : "Sas Màscaras Netas" e "Coloriamo le nostre tradizioni" aperte tutto il giorno Visita guidata a "Sa domo antica 'e s'Undacru" , a cura di Gabriella Bernardini

dalle ore 10:00 alle 12:00 – Mostra dei documenti storici di Lodè , a cura della biblioteca comunale

dalle ore 10:30 – 15:30 – Visita guidata al centro storico del borgo medioevale , a cura del CEAS Montalbo di Lodè

ore 11:30-16:30 – Laboratorio esperienziale sulla preparazione delle salsicce locali (Sartitza chin juajone )

dalle ore 11:00 – Laboratorio esperienziale sulla preparazione delle frittelle (Ghathas)

ore 12:00 – Centro storico – Esibizioni itineranti :

Vestizione di "Sas Màscaras Netas" , la tipica maschera del carnevale lodeino (partenza dallo Skipper Bar)

, la tipica maschera del carnevale lodeino (partenza dallo Skipper Bar) Tenore “Su Riscattu” e “Sos Oriundos” di Lodè, “Romanzesu” di Bitti

Spettacolo folk itinerante “Su Sonete Lodinu”

ore 12:30 circa – Rientro in trenino verso il paese per i partecipanti all’escursione mattutina

Pranzo:

dalle ore 12:00 – Centro storico – Apertura dei punti ristoro , con tipiche produzioni culinarie locali: Corso Villanova – Panini con salsiccia di juajone , a cura de Su Masellu, fratelli Carta Sa corte de Anzeleddu' e Matiu Tortu – Sas Casatinas , a cura di Piera e Angela Spanu Skipper Bar – Focaccia sarda con salsiccia di juajone dei fratelli Carta, a cura di Domenico Canu Bar Sport – Involtini di pane lentu cun purpuza , a cura fo Cristina Carta

, con tipiche produzioni culinarie locali:

Pomeriggio:

ore 15:00 – Laboratori enogastronomici dedicati al formaggio e alla ricotta e alla preparazione delle seatas

dalle ore 15:00 alle 16:00 – Visita delle domus de janas di "Sa cala de sos naneddos" (su prenotazione)

dalle ore 15:30 alle 18:00 – Mostra dei documenti storici di Lodè , a cura della biblioteca comunale

, a cura della biblioteca comunale ore 15:30 – Piazza Villanova – Lezione di Qi Gong

ore 16:00 : Corso Villanova, Comune – Laboratorio "Onde" , sulle onde elettromagnetiche gravitazionali, a cura dell'Associazione astronomica nuorese Piazzetta Sant'Antonio – Trekking someggiato e addestramento etologico , con tanti asinelli che faranno divertire grandi e piccini



Dove dormire a Lodè:

Sono diverse, ma non tantissime, le strutture ricettive a Lodé e dintorni, il consiglio è quello di prenotare per tempo!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, info, prenotazioni e aggiornamenti vi consigliamo di rivolgervi a:

Sezione news del sito ufficiale del parco di Tepilora: parcoditepilora.it

Pagina Facebook del Parco di Tepilora

340 574 1475

340 152 9566

Come arrivare a Lodè:

