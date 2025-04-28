Dalle dimostrazioni artigianali alle sfilate folk, il piccolo borgo di Nureci offre un programma ricco tra cultura, sapori e antiche usanze. Tutti i dettagli, gli eventi, gli orari, i menù e le info utili!

Sagra della Pardula a Nureci: anche Nureci entra nel circuito delle gustose sagre della Sardegna con una una nuova festa gastronomica dedicata a “sa pardula“. La prima edizione della “Sagra della Pardula di Nureci” è infatti in calendario per domenica 4 maggio 2025 .

Nureci è uno dei primi paesi della provincia di Oristano da sud, al confine settentrionale della Marmilla (per capirci lungo la strada per Laconi), che ho avuto modo di conoscere in prima persona durante il progetto Isula.

Nureci conta appena 300 abitanti, estremamente ospitali, che ha saputo ben conservare tradizioni e usanze locali. E’ un piccolo borgo in pietra, che ha saputo preservare molto bene l’impianto del suo centro storico, arricchendolo di murales e fontane. In estate è anche sede di un importante festival blues e sede di una panoramica piscina all’aperto, che permette di stare al fresco in questo lembo di Sardegna dell’interno.

SCOPRI ANCHE –> Ricetta delle Pardulas

Nel suo territorio sono stati trovati importanti giacimenti di fossili, mentre un importante complesso nuragico si trova sull’altura che domina sul paese. Insomma un paese a cavallo tra tradizione e modernità, tra tutela e valorizzazione del territorio.

Programma della Sagra della Pardula a Nureci:

Domenica, 4 maggio 2025:

Mattina:

ore 09:30 – Centro storico – Apertura sagra, saluti di benvenuto e benedizione

ore 10:00 – Piazza Grazia Deledda – Dimostrazione della lavorazione del latte e preparazione della Pardula ;

; dalle ore 10:30 alle ore 12:30 – Casa Saba Zucca – Degustazione de Sa Pardula ;

; ore 11:00 – Centro storico – Percorso storico del paese di Nureci con visita alla casa del Conte Touffany e alle carceri , a cura della Dott.ssa Gabriella Angela Fiorentino;

, a cura della Dott.ssa Gabriella Angela Fiorentino; ore 11:30 – Chiesa parrocchiale di Santa Barbara – I Tenores di Neoneli presentano: “Omines Ammentos“, con la partecipazione dei musicisti Daniele Cuccu e Massimo Perra.

Pranzo:

ore 12:30 – Apertura punti ristoro della pro loco : Piatti tipici : ravioli, formaggio arrosto con civraxiu fatto in casa, seada, pardulas, pane al formaggio; Altri piatti : panino con salsiccia, capocollo, pani indorau, verdure grigliate, frittelle di bietole, frittelle di asparagi, patatine fritte.

:

Pomeriggio:

ore 15:00 – Centro storico – Percorso storico del paese di Nureci con visita alla casa del Conte Touffany e alle carceri , a cura della Dott.ssa Gabriella Angela Fiorentino;

, a cura della Dott.ssa Gabriella Angela Fiorentino; dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Casa Masili – Degustazione de Sa Pardula ;

; ore 17:00 – Casa Masili – Vestizione dei Mamuthones e Issohadores , dell’Associazione Culturale Atzeni di Mamoiada;

, dell’Associazione Culturale Atzeni di Mamoiada; A seguire – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali e dei gruppi folk per le vie di Nureci, partecipano: Mamuthones e Issohadores di Mamoiada ; Tumbarinos di Gavoi ; Sbandieratori e Musici della città dei Candelieri ( rappresentanza ) ; Gruppo folk Busachi “Bella Mia” ; Gruppo in abito tradizionale di Nureci ;

per le vie di Nureci, partecipano: ore 19:00 – Piazza Ungheria – Serata folk con il gruppo Dilliriana.

Durante la giornata:

Casa Masili – Mostra di pittura , espone Gianfranco Zucca;

, espone Gianfranco Zucca; Chiesa Parrocchiale di Santa Barbara – Esposizione santini religiosi storici ;

; Ccentro storico – Balli sardi con Lorenzo e Nicola;

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti al programma, vi rimando alla pagina Facebook della Pro loco di Nureci.

Come arrivare a Nureci:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: