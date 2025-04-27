Festa Santissimo Crocifisso 2025 a Galtellì: scopri il programma dal 30 aprile al 3 maggio 2025!
Festa patronale del Santissimo Crocifisso a Galtellì: arriva per la prima volta sul nostro blog la festa patronale di Galtellì, in Baronia, intitolata al Santissimo Crocifisso. Le date, quest’anno, sono quelle che vanno dal 30 aprile al 3 maggio 2025, proprio quando nel sud dell’isola si festeggia Sant’Efisio.
La leggenda del Santissimo Crocifisso vuole raccontata, correva infatti l’anno 1394, per la precisione il 3 maggio (per questo motivo il giorno solenne della festa è il 3 maggio), quando sulla spiaggia di Marina di Orosei approdò una cassa, che conteneva al suo interno la scultura lignea del santissimo Crocifisso.
Quando gli abitanti di Sarule provarono a portare la cassa con il Santissimo Crocifisso nel loro paese, non vi riuscirono, i buoi si infatti si fermarono di fronte all’allora chiesa di Santa Maria delle Torri a Galtellì, rifiutandosi di muoversi. Non si riuscì a muove la cassa neanche dopo il cambio del giogo di buoi e allora si decise di la statua li dove “essa aveva voluto fermarsi“.
Col tempo la chiesa di Santa Maria delle Torri venne sostituita dalla quella nuova, in stile gotico aragonese, dedicata proprio al Santissimo Crocifisso, che essendo più grande riuscì ad accogliere i tanti pellegrini che venivano a adorarlo.
Programma Festa Patronale, Galtellì:
Giovedì, 24 aprile 2025:
- ore 17:45 – Santo Rosario
- ore 18:30 – Inizio della novena al SS Crocifisso
Venerdì, 25 aprile 2025:
- Pellegrinaggio del Santissimo Crocifisso (Santa Maria ‘e mare, Orosei, Galtellì)
Sabato, 26 aprile 2025 – Giornata dei malati e anziani
Domenica, 27 aprile 2025 – Giornata della famiglia
Lunedì, 28 aprile 2025 – Giornata dei bambini
Mercoledì, 30 aprile 2025 – Giornata dei ragazzi e dei giovani
Mercoledì, 30 aprile 2025:
- ore 22:00 – Piazza SS Crocifisso – Musica con We Love 200 Party
- a seguire – Piazza SS Crocifisso – Jay Santos in concerto
Giovedì, 1 maggio 2025:
- ore 19:30 – Sala conferenze e anfiteatro comunale – Gara di poesia estemporanea con i poeti Dionigi Bitti, Bruno Agus, Diego Porcu, accompagnati dal Tenore Garteddesu
- ore 22:00 – Piazza SS Crocifisso – Canti a chitarra con M.Manca, D.Giallara e F.Figus alla voce, T.Podda alla fisarmonica e T.Matzau alla chitarra
Venerdì, 2 maggio 2025:
- ore 22:00 – Piazza SS Crocifisso – Balli in piazza con il gruppo di musica etnica Fantasias de Ballos
Sabato, 3 maggio 2025 – Festa del SS Crocifisso:
- ore 08:00 – Santa Messa
- ore 10:00 – Processione con abiti tradizionali, cavalieri, confraternite, tutti seguiti dal Santo Patrono
- ore 10:30 – Santa Messa Solenne
- ore 18:00 – Giochi in piazza per bambini
- ore 18:30 – Santa Messa
- ore 22:00 – Serata folkloristica, presenta la serata Lucia Cossu. Partecipano i gruppi:
- Gruppo folk Tradizioni popolari de Garteddi
- Gruppo folk Don Milani di Dorgali
- Gruppo folk Ortobene di Nuoro
- Gruppo folk Ittiri Cannedu
- Tenore Garteddesu di Galtellì
- Tenore sa Maddalena di Silanus
- Tenore S’Affuente di Ottana
- Tenore Tuones di Oliena
Dove dormire a Galtellì:
A Galtellì ci sono oltre 30 strutture ricettive, come sempre per accaparrarvi le offerte migliori prenotate subito!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Martedì 30 e mercoledì 1 potrebbe piovere, seguite perciò la pagina Facebook degli organizzatori della Leva1996comitatosscrocifisso per sapere se vi saranno cambiamenti al programma, anche dell’ultimo minuto.
Come arrivare a Galtellì:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp