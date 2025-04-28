Tra le vie storiche di Tula otto cantine accoglieranno i visitatori con assaggi di cucina locale, musica etnica e atmosfere di festa. Scopri le info utili!

Si svolgerà nella serata di sabato 3 maggio 2025 la sesta edizione di “Beranu in Tula“, manifestazione enogastronomica all’insegna delle tante prelibatezze del territorio da gustare, buona musica e folklore.

Saranno infatti ben 8 le cantine che apriranno tra le vie del centro storico di Tula, con degustazioni di buon vino e delle tante prelibatezze della tradizione locale, come: carne arrosto, cinghiale, piedini di maiale, polenta con ragù, panafittas, polpettine di verdure, varietà di formaggi, trippa, pane fritto, cotiche, gnocchetti al sugo, gulash di pecora e patate, sottoli di prodotti a km 0. Si inizia dalle ore 19:00.

Ad animare la serata ci saranno maschere tradizionali, musica etnica, folk e non solo.

Come acquistare il calice:

Potrete acquistare il calice il giorno dell’evento presso lo stand della Pro Loco in piazza IV Novembre a partire dalle ore 19:00 circa, oppure in prevendita contattando la pro loco di Tula su Facebook o all’indirizzo email prolocotula24@gmail.com .

Gli stessi contatti possono essere utilizzati anche per avere maggiori info ed eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto.

Programma Beranu in Tula 2025:

Sabato, 3 maggio 2025:

dalle ore 19:00 – Apertura cantine e inizio animazione : 8 cantine A Bratzos Tentos I Zeppara Li Sbandati Su Sennoreddu e sos de s’Iscusorzu

Dove dormire a Tula e dintorni:

A Tula non ci sono tantissime strutture ricettive, che aumentano però allargando un po’ il raggio d’azione. Ad ogni modo se volete passare un intero weekend sulle rive del Coghinas, affrettatevi a prenotare, per assicurarvi una delle poche camere libere.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali modifiche dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della pro loco di Tula.

Dove si trova e come arrivare a Tula:

