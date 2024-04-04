Eventi weekend 5, 6, 7 aprile 2024 in Sardegna: andiamo subito alla scoperta dei tanti eventi di questo fine settimana in Sardegna, che sarà soleggiato e con temperature massime ben oltre i 20 gradi, grazie al ritorno dell’anticiclone africano. Secondo 3B Meteo in Sardegna non sono esclusi picchi persino superiori ai 26/28°C.

Tra gli eventi del weekend che vi consigliamo, ricordo “Frituras” a Nurachi, durante il quale saranno proposte le più buone fritture del carnevale accompagnate da vernaccia, i due eventi mangerecci vicino a Sassari, con cantine aperte sia a Bonorva per “Binos e Disizos”, che a Chiaramonti per “Buffende in Carrela“.

Tra gli altri appuntamenti del fine settimana che ci sentiamo di sottoporre alla vostra attenzione, vi ricordiamo 4 eventi molto diversi fra loro: le “Foreste aperte nel parco di Tepilora” che partono da Torpè, la giostra equestre di “Sa cursa a sa loriga” a San Vero Milis, la “Marcialonga” di Villacidro e il “Giocomix” alla Fiera di Cagliari, grande evento dedicato agli appassionati del mondo dei videogiochi, dei giochi da tavolo, dei fumetti, del cosplay e via dicendo.

E se volete andare a mangiare fuori nel weekend, magari nelle nostre campagne, visto che il tempo ormai tende al bello stabile, vi ricordiamo l’elenco dei migliori agriturismi in Sardegna.

E allora scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 5, 6, 7 aprile 2024 in Sardegna , per una navigazione più facile abbiamo diviso gli eventi per area geografica, scegliete pure quella/e di vostro maggiore gradimento tra l’elenco di link qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

