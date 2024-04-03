Bosa in Rock 2024: sono tante e e tutte belle le manifestazioni della primavera a Bosa, la bella cittadina della Planargia. E allora ecco che dopo il Bosa Beer Fest, al grido di “love, life and rock ‘n roll“, sarà la volta del “Rock in Bosa“, che si svolgerà il 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024 , con tanta musica rock, buon cibo e fiumi di birra.

Bosa in rock è infatti un grande concerto lungo tre giorni, che interessa l’intero ponte del 2 giugno (e non più del 1° maggio come lo scorso anno), con un sapiente mix di “tribute band” e alcuni gruppi musicali e nomi di grande richiamo a livello nazionale come l’iconico Pino Scotto, le bellissime e bravissime Bambole di pezza e il grande Omar Pedrini.

Ma su tutti noi vogliamo omaggiare il ritorno sul palco di Joe Perrino, celebre frontman sardo, già anima di “The Mellowtones” e degli “Elefante Bianco“, che ritorna on stage dopo il brutto incidente in moto di dello scorso anno, che aveva fatto temere il peggio. Ma Joe (Nicola all’anagrafe) ha una scorza dura!

35 band regionali e non che saliranno sull’ormai celebre palco galleggiante in mezzo al fiume Temo, con tante luci ed effetti speciali.

Il main sponsor è Birra Ichnusa, ma non mancheranno tanti drink e ottimo street food.

Programma Bosa in Rock 2024:

Stiamo aspettando conferma per gli orari di inizio e fine dei concerti.

Venerdì, 31 maggio 2024:

dalle ore 11:00 alle ore 01:00 – Bosa in rock , line up prima giornata: Pino Scotto E se vai (tributo a De André) Rios Kanusie I Vaghi (tributo ai Beatles) Rusty Bones (metal cover band) The Wrestler

Sabato, 1 giugno 2024:

dalle ore 11:00 alle ore 01:00 – Bosa in rock , line up seconda giornata: Joe Perrino Atrachtive Chaos Thunderdog Nirvana.it (tributo ai Nirvana) Strange Mode (tributo ai Depeche Mode) Subliminal Verses (tributo agli Slipknot) Linkin Revolution (tributo Linking Park)

Domenica, 2 giugno 2024:

dalle ore 11:00 alle ore 01:00 – Bosa in rock , line up terza giornata: Bambole di pezza Omar Pedrini Smokey Gunners Sludge Factory (tributo Alice in Chains) Kissstation (tributo ai Kiss) Riff Raff (tributo AC/DC) Blues Fradis (tributo ai Blues Brothers) After Midgnight 00:01

Dove dormire a Bosa:

Se volete godervi appieno questo festival unico in Sardegna, allora vi conviene prenotare subito una camera per dormire a Bosa (e Bosa Marina), prima che le offerte migliori finiscano.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione “Freddy in rock“, per maggiori informazioni e a aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook della manifestazione.

Dove si trova e come arrivare a Bosa:

