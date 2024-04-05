Foreste Aperte nel Parco di Tepilora 2024: scopri il calendario dal 7 al 28 aprile 2024!

Foreste Aperte nel Parco di Tepilora 2024: parte questo weekend da Torpé, la terza edizione di “Foreste Aperte nel Parco di Tepilora“, evento primaverile che interesserà i territori di Torpé, Lodé, Posada e Bitti in tre weekend, tra il 7 e il 28 aprile 2024 .

Calendario Foreste Aperte nel Parco di Tepilora 2024:

Come noi di questo blog diciamo sempre, se vogliamo che i parchi abbiano un futuro e siano ben voluti dalle popolazioni locali, occorre non solo che esse ne siano coinvolte, ma che ne possano anche trarre un beneficio economico, ad esempio attraverso l’incremento del turismo sostenibile.

E, sempre a nostro parere, questo evento va nella giusta direzione, perché ha lo scopo di promuovere il parco, e con esso anche il saper fare e le tradizioni delle popolazioni che risiedono nei borghi situati dentro i confini dell’area protetta.

Cosa si può fare per Foreste Aperte:

E lo si farà sia attraverso una serie di attività per famiglie all’aria aperta, come ad esempio le imperdibili escursioni nei boschi e nelle zone umide del Rio Posada accompagnati da guide ambientali e volontari del Club Alpino Italiano (CAI), le escursioni in trenino e in kayak tra lago di Torpè e Rio Posada, le pedalate, la pesca sportiva e via dicendo.

Ma la promozione del territorio passerà anche per i laboratori formativi ed esperienziali che permetteranno di riscoprire le tradizioni dei luoghi, dall’agroalimentare alla musica. E poi sport, cultura, storia, intrattenimento e formazione ambientale con i laboratori sulla micologia e sulle tante varietà vegetali che nascono spontanee in questi luoghi incontaminati. Da non perdere poi Posada con il suo castello.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli, non ché per eventuali modifiche al calendario degli appuntamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Parco naturale regionale di Tepilora e al suo sito web istituzionale.

