Cartoon Fest 2024 a Sorso: ecco il programma del 25, 27 e 28 aprile 2024 (biglietti in vendita)

Cartoon Fest 2024 a Sorso: sono partite qualche giorno fa, sulla scia dello straordinario successo della versione musical (il “Cartoon Show” del quale vi abbiamo già parlato), le vendite dei biglietti dell’edizione 2024 del “Cartoon Fest” che, per la prima volta, approda nel nord Sardegna: il 25, 27 e 28 aprile 2024 .

La location scelta è infatti quella del “Borgo degli ulivi” a Sorso, splendido resort immerso nel verde, celebre per le tante cerimonie di matrimonio che vi vengono organizzate ogni anno. La motivazione dello spostamento dalle location degli scorsi anni di Cagliari e Arborea, fino al sassarese, è data dalla volontà di premiare le tante famiglie del “capo di sopra” che negli scorsi anni si sono sobbarcati lunghe trasferte per partecipare l’evento. Stavolta è il “Cartoon fest” ad andare loro incontro.

Scopriamo insieme quali sorprese e quali attrazioni porta con se il Cartoon Fest 2024 di Sorso, in questo articolo infatti trovate:

Cosa è il Cartoon Fest:

Partiamo dall’idea di base che è quella di far passare alle famiglie una splendida giornata tra spensieratezza e divertimento, con un allestimento pensato per rendere l’esperienza indimenticabile per i più piccoli, una di quelle avventure che i nostri bambini ricorderanno per sempre con il sorriso, portandola con se, nel proprio cuore, fino all’età adulta.

Chi di noi, quando era bambino, non avrebbe infatti voluto incontrare i suoi eroi e i personaggi dei suoi cartoni preferiti, parlarci, giocarci, ballarci, farsi abbracciare e scattarsi una bella foto? Tutto questo al Cartoon Fest si potrà fare!

Le attrazioni del Cartoon Fest 2024:

Area Mascotte:

Minnie, Topolino, Olaf, Mario, Luigi, Paperina, Paperino, Pippo, la Bestia, Doraemon etc etc sempre a disposizione nell’ area a loro dedicato o sul palco per gli spettacoli.

Area Principesse:

Trovatemi una bambina che non abbia mai sognato di diventare una principessa, sarà questa l’occasione per entrare nel mondo fatato delle principesse più famose – Belle con la Bestia, Ariel, Rapunzel e persino Biancaneve – che intratterranno i più piccoli raccontando storie e racconti, impegnandosi in tantissime scenette e scattando tante foto coi nostri bambini.

Area Alice in Wonderland:

In realtà è un’area ricompresa in quella delle principesse, che noi abbiamo arbitrariamente staccato per darle il risalto che merita, anche perché i ragazzi che impersonano “Alice e il Cappellaio“, si truccano davvero alla grande, sembrano proprio loro!

Area Supereroi:

Anche l’idea di poter incontrare i Supereroi è davvero intrigante, troveremo infatti gli eroi dai super poteri Marvel e Advance, come Spiderman, Superman, Capitan America e via dicendo, per scene di combattimento dal vivo e per giocare coi bambini.

Area Nintendo:

Per gli amanti delle consolle Nintendo avremo giochi e gare a profusione, sotto lo sguardo dei mitici Super Mario e Luigi!

Area Truccabimbi:

L’area truccabimbi (vi confesso che pure io non ho ancora capito se sia meglio scriverlo tutto attaccato “truccabimbi” o staccato “trucca bimbi“) è anch’essa gratuita e permette ai nostri bambini di essere truccati dal personale esperto del Cartoon Fest per assomigliare ai loro eroi preferiti.

Area laboratori:

Dove i bimbi potranno realizzare disegni, decoupage e quant’altro a tema Cartoon

Area Ratatouille:

Dove i bimbi diventano piccoli cuochi e imparano a cucinare saporite e fantastiche pietanze agli ordini di Chef Ratatouille!

Area Lego e giochi da tavolo:

Io da bambino ero un fanatico dei Lego e non sarei mai uscito da quest’area, immaginare una marea di mattoncini per lasciare libero sfogo alla fantasia dei nostri bimbi. Fantastico!

Area Gonfiabili:

Ebbene sì, tornano i gonfiabili al Cartoon Fest, saranno 4 e come da tradizione saranno ad accesso gratuito per tutta la durata dell’evento. Da non perdere il maxi scivolo alto 6 metri!

Spettacoli al Cartoon Fest 2024:

Gli spettacoli e l’intrattenimento sono da sempre uno dei marchi distintivi del Cartoon Fest, anche in questo caso 8 ore non stop di show, stupore e risate, tra clown, giocolieri, musical, spettacoli e mascotte. Da segnalare:

Lo spettacolo Cartoon Show , nel quale si esibiranno le mascotte Disney al completo, assieme a cantanti e ballerini/e

, nel quale si esibiranno le mascotte Disney al completo, assieme a cantanti e ballerini/e Musical Cartoon con cantanti e uno staff di 20 ballerini/e che si esibiranno live proponendo “Encanto“, “Frozen“, “Coco” e via dicendo, in collaborazione con la compagnia Oneiros

con cantanti e uno staff di 20 ballerini/e che si esibiranno live proponendo “Encanto“, “Frozen“, “Coco” e via dicendo, in collaborazione con la compagnia Oneiros Spettacolo e ballo delle Principesse con la presenza di Belle e la Bestia.

con la presenza di Belle e la Bestia. Concerto dei Posi e Nega con le sigle dei Cartoni Animati

Spettacolo di magia

Spettacoli circensi e di giocoleria

Baby dance

Area Food, cosa si potrà mangiare al Cartoon Fest?

L’area food sarà completamente rinnovata, anche perché cambiando location si cambia anche partner, in questo caso lo staff del “Borgo degli Ulivi” è una garanzia, essendo rinomato proprio per la sua cucina. Troveremo pasti veloci, street food, panini da consumare a bordo piscina. Oltre a bar e punti ristoro sparsi nel Resort.

Profittiamo dell’occasione per segnalare anche la presenza di una linea senza glutine e di una linea dedicata ai vegetariani.

Biglietti Cartoon Fest 2024, prezzi e dove acquistarli:

Cosa è incluso nel biglietto?

Diciamo subito che l’evento è full inclusive, significa che tutti i giochi, le animazioni, i laboratori, gli spettacoli (ben 8 ore), il servizio trucca bimbi e l’ utilizzo dei gonfiabili sono compresi nel biglietto d’ ingresso.

Cosa non è incluso?

Non sono compresi cibo e bevande.

Prezzo biglietti:

Il biglietto è giornaliero:

Intero (adulti): 20,00 euro (era 18 euro con l’offerta lancio, ora terminata)

(adulti): 20,00 euro (era 18 euro con l’offerta lancio, ora terminata) Ridotto (bambini dai 3 ai 12 anni compiuti): 15,00 euro

(bambini dai 3 ai 12 anni compiuti): 15,00 euro Ridotto (da 0 a 3 anni non compiuti): 5,00 euro

Dove si acquistano i biglietti?

I biglietti del Cartoon Fest 2024 si acquistano online sul circuito TicketSMS.it!

Il giorno dell’evento ci sarà biglietteria sul posto?

La biglietteria sul posto verrà aperta solo se ci saranno ancora biglietti disponibili.

A che ora si deve entrare?

Tutti i biglietti presentano lo stesso orario di ingresso, in realtà non si può entrare prima di tale ora, ma successivamente si può arrivare quando si vuole.

Detto altrimenti, si inizia alle ore 10:30, ma si può entrare anche dopo.

Per maggiori dettagli, aggiornamenti o eventuali dubbi:

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Cartoon Fest, che è sempre super aggiornata e dove gli organizzatori rispondono se non in tempo reale, quasi sicuramente in giornata.

Come arrivare al Borgo degli ulivi, Sorso:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: