ViviVerde 2024: scopri il calendario degli eventi della primavera 2024 a Villacidro!

ViviVerde 2024, calendario eventi della primavera a Villacidro: ViviVerde è nome dato al cartellone delle attività e degli eventi che si svolgeranno durante la primavera 2024 nella città di Villacidro, importante cittadina posizionata alle falde del massiccio del Linas, nel centro-sud della Sardegna.

Si tratta di eventi ideati per promuovere il territorio di Villacidro, le sue peculiarità ed eccellenze, soddisfando nel contempo le esigenze del turista moderno. Tanti gli eventi tra riti religiosi, appuntamenti sportivi e motoristici, sagre e quant’altro.

Si comincia ad aprile con la Marcialonga e la SkyRace, per terminare tra fine maggio e inizio giugno con gli attesissimi eventi dedicati o collegati alle ciliegie!

Eventi principali della Primavera 2024 a Villacidro:

Tra gli eventi da citare ci sono la “Marcialonga” organizzata dalla Consulta giovanile (7 aprile 2024), e si continua con la “Sky Race” a cura del Margiani team (21 aprile). A maggio subito spazio alla quarta prova del campionato regionale di motocross (12 maggio 2024), quindi si entra nel vivo con la “Festa di Sant’Isidoro” (17, 18 e 19 maggio 2024), “Ciliegeti aperti” (26 maggio 2024), il “Lago di corsa” e l’attesissima 50ma edizione della “”Sagra delle ciliegie di Villacidro” (dal 2 al 9 giugno 2024).

Programma Eventi Primavera 2024 a Villacidro:

ViviVerde 2024, calendario eventi primavera a Villacidro

