Weekend 29, 30, 31 marzo e 1 aprile 2024 in Sardegna: benvenuti ad uno dei weekend più attesi dell’anno, quello della Santa Pasqua, che ad antichi riti dal forte sentire religioso (come le processioni del venerdì Santo e “S’incontru” alla domenica), unisce gite e concerti nel giorno di Pasquetta.

E se agli eventi della Pasquetta in Sardegna abbiamo dedicato un articolo a parte, che vi invitiamo a leggere per facilità di consultazione, qui facciamo un riepilogo sugli eventi dell’intero weekend, inclusi appuntamenti culturali, escursioni, eventi nei locali e via dicendo.

E allora scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 29, 30, 31 marzo e 1 aprile 2024 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all'area geografica di vostro gradimento.

Noi vi ricordiamo che potete inviarci date e programmi di eventi e sagre vostro paese. Anche perché visti i tanti eventi di questo fine settimana, terremo l'articolo in aggiornamento fino a venerdì sera!

Tutti gli eventi in Sardegna:

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

ATTENZIONE : prima di mettersi in viaggio, consigliamo sempre di visitare il link fonte, per assicurarsi che non ci siano cambiamenti o rinvii, anche dell’ultimo minuto!

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

