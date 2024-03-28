Weekend Pasqua e Pasquetta 2024 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!
Weekend 29, 30, 31 marzo e 1 aprile 2024 in Sardegna: benvenuti ad uno dei weekend più attesi dell’anno, quello della Santa Pasqua, che ad antichi riti dal forte sentire religioso (come le processioni del venerdì Santo e “S’incontru” alla domenica), unisce gite e concerti nel giorno di Pasquetta.
E se agli eventi della Pasquetta in Sardegna abbiamo dedicato un articolo a parte, che vi invitiamo a leggere per facilità di consultazione, qui facciamo un riepilogo sugli eventi dell’intero weekend, inclusi appuntamenti culturali, escursioni, eventi nei locali e via dicendo.
E allora scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 29, 30, 31 marzo e 1 aprile 2024 in Sardegna, scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!
Noi vi ricordiamo che potete inviarci date e programmi di eventi e sagre vostro paese con un messaggio sulla nostra pagina Facebook). Anche perché visti i tanti eventi di questo fine settimana, terremo l’articolo in aggiornamento fino a venerdì sera!
Tutti gli eventi in Sardegna:
— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —
- Concerti in Sardegna (tutta la Sardegna)
- Eventi nel Nord Sardegna (Provincia di Sassari, Gallura inclusa);
- Eventi nel Centro Sardegna (Province di Nuoro, Ogliastra, Oristano);
- Eventi nel Sud Sardegna (Cagliari e Sud Sardegna dal Medio Campidano al Sulcis).
AUTOVELOX IN SARDEGNA: prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.
ATTENZIONE: prima di mettersi in viaggio, consigliamo sempre di visitare il link fonte, per assicurarsi che non ci siano cambiamenti o rinvii, anche dell’ultimo minuto!
Eventi diffusi in tutta la Sardegna:
Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – AGGIORNATO:
Vai ai concerti del weekend in Sardegna