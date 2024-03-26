Potter Day Sardegna 2024 a Sarroch: scopri il programma de “La Fiera dei Maghi” del 18 e 19 maggio 2024!

Potter Day Sardegna 2024 a Sarroch: si svolgerà a Sarroch, nell’incantevole scenario di “Villa Siotto“, la sesta edizione del “Potter Day Sardegna“, raduno degli amanti sardi del mitico maghetto ideato dalla scrittrice britannica J.K. Rowling.

L’appuntamento con “La Fiera dei Maghi“, questo il titolo dato all’edizione 2024 dell’evento, è per il weekend del 18 e 19 maggio 2024 , presso la prestigiosa casa padronale situata al centro del borgo industriale del sud Sardegna.

Per l’occasione, quindi, Villa Siotto si si trasformerà in un borgo soprannaturale abitato da maghi e streghe, che si aggireranno tra sentieri, strade, piazze e il grande parco, per una “full immersion” nel mondo della magia.

Un modo voluto dall’amministrazione comunale per far conoscere e valorizzare uno dei luoghi storici e culturali principali del paese. Grande ospite di questa edizione sarà Chris Rankin, l’attore che ha impersonato il mago purosangue Percy Weasley, nella trasposizione cinematografica dedicata alla saga di Harry Potter.

Programma Potter Day Sardegna 2024:

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2024:

E’ ancora troppo presto per avere il programma puntuale, ora per ora dell’evento. Per il momento possiamo indicarvi come presenti:

Pozioni e incantesimi

Lezioni e tutorial di magia e Quidditch

Pic-nic e passeggiate misteriose

Il ballo e lo sport dei maghi

Caccia al tesoro

Spettacoli

Lezioni e dimostrazioni

Leggende, misteri e tour

Artisti e figuranti

Gufi postini

Gare Cosplay

Espositori a tema

Food a tema

Si inizia dalle ore 10:30.

Noi vi ricordiamo anche che, vicino al parco della villa, con una breve camminata, si può raggiungere il panoramico nuraghe Sa domu e s’orcu di Sarroch.

