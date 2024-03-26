Pasquetta 2024 a Golfo Aranci: è arrivato anche il programma della Pasquetta a Golfo Aranci, la celebre località turistica del nord est della Sardegna (scopri adesso le spiagge di Golfo Aranci). L’evento prevede tanta musica live e dj set per un pomeriggio tutto da ascoltare e da ballare, dai ritmi latino-americani al liscio, fino ai brani più belli della scena italiana e internazionale.

L’appuntamento è in piazza Cossiga a Golfo Aranci, a partire dalle ore 14:30, ma se anche arrivate tardi, troverete musica ad aspettarvi fino alle ore 21:00.

Protagonisti musicali dell’evento saranno Soleandro, Dj Spyne da Radio 105, Love Party Paradise e Art&Music.

Programma Pasquetta Golfo Aranci 2024:

Lunedì, 1° aprile 2024:

dalle ore 14:30 alle 21:00 : ore 14:30 – Art&Music : musica che spazia dai ritmi latino-americani al liscio, fino ai brani più belli della scena italiana e internazionale, per ballare e cantare tutto il pomeriggio ore 16:30 – Soleandro , l’apprezzato artista sardo con il suo mix unico di ironia e bella musica ore 17:30 – Love Party Paradise [Parte 1], con DJ, vocalist, ballerine, macchina del fuoco, sparkular e coriandoli al ritmo delle migliori canzoni degli anni ’80/’90/2000. ore 19:00 – Dj Spyne direttamente da Radio 105 ore 20:00 – Love Party Paradise [Parte 2]



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettaglio eventuali cambi di programma, anche dell’ultimo minuto, vi rimandiamo ai canali social dell’ufficio turistico di Golfo Aranci.

Come arrivare a Golfo Aranci:

