P.I.G. Primomaggio in Gallura 2025: Ecco il programma completo dell’1, 2, 3 maggio 2025!
P.I.G. Primomaggio in Gallura 2025: torna anche quest’anno l’evento P.I.G. “Primomaggio in Gallura“, la fortunata rassegna eno-gastronomica e musicale che apre ufficialmente la stagione turistica della località turistica di Santa Teresa Gallura. La settima edizione della manifestazione si svolgerà nel primo weekend di maggio: l’1, 2, 3 maggio 2025.
Quest’anno saranno protagoniste cantine, birrifici artigianali, 20 stand con piatti della tradizione gallurese (lo scorso anno, ad esempio, ci furono ostriche, cozze gratinate, zuppa gallurese, ravioli fritti, acciuleddi e molto altro ancora), ma anche 20 artigiani e produttori.
E poi ancora showcooking, laboratori per bambini, spettacoli, musica live, dj set e tanto altro ancora.
D’altronde il moto dell’evento è:
Un viaggio sensoriale tra gusto, suoni e arte!
Programma PIG 2025, il Primo Maggio in Gallura:
Giovedì 1, maggio 2025:
- ore 12:00 – Apertura percorso:
- Stand di cibo tradizionale
- Birrifici artigianali e cantine vitivinicole
- Artigiani e produttori
- Corner area dedicato alle aree marine protette di tutta la Sardegna
- dalle ore 12:00 – Musica:
- Via Carlo Felice:
- ore 12:00 – Dj Pinuz
- ore 15:00 – Dj Pecchia e Pierpy
- ore 18:00 – Dj Pedde
- Piazza Santa Lucia:
- ore 12:00 – Dj Mauro G.
- ore 14:00 – Dj Raym – Vinyl Only
- ore 17:00 – Dj Paki – Vinyl Only
- Via Carlo Felice:
- dalle ore 14:00 alle 16:00 – Laboratorio di riciclo creativo (bambini 5–12 anni)
- dalle ore 17:00 alle 20:00 – Laboratorio di riciclo creativo (bambini e adulti)
Venerdì, 2 maggio 2025:
- ore 12:00 – Apertura percorso:
- Stand di cibo tradizionale
- Birrifici artigianali e cantine vitivinicole
- Artigiani e produttori
- Corner area dedicato alle aree marine protette di tutta la Sardegna
- dalle ore 12:00 – Musica:
- Via Carlo Felice:
- ore 12:00 – Dj MikeC
- ore 15:00 – Dj Pinuz
- ore 17:00 – Dj Pecchia e Pierpy
- Piazza Santa Lucia:
- ore 12:00 – Dj Carlitos
- ore 14:00 – Dj Raym – Vinyl Only
- ore 16:00 – Piano SKY – spettacolo live
- ore 17:00 – Dj Paki – Vinyl Only
- Via Carlo Felice:
- dalle ore 12:00 alle 15:00 – Stand N°16, in via Santa Lucia – Show cooking: “Il Mare in Pentola: scopriamo la magia delle alghe in cucina!“
- dalle ore 16:00 alle 19:00 – Laboratorio “Mani nella Ceramica” (bambini 5–12 anni)
- dalle ore 19:00 alle 21:00 – Laboratorio di riciclo creativo (bambini 5–12 anni)
Sabato, 3 maggio 2025:
- ore 12:00 – Apertura percorso:
- Stand di cibo tradizionale
- Birrifici artigianali e cantine vitivinicole
- Artigiani e produttori
- Corner area dedicato alle aree marine protette di tutta la Sardegna
- dalle ore 12:00 – Musica:
- Via Carlo Felice:
- ore 12:00 – Dj MikeC
- ore 14:00 – Dj Andrea C.
- ore 16:00 – Dj Pierpy
- ore 19:00 – Dj Pedde
- Piazza Santa Lucia:
- ore 13:00 – Dj Mauro G.
- ore 15:00 – Dj Carlitos
- ore 17:00 – Dj Paki – Vinyl Only
- Via Carlo Felice:
- dalle ore 15:00 alle 17:00 – Laboratorio sul riciclo creativo (bambini 5–12 anni)
- dalle ore 18:00 alle 21:00 – Laboratorio del legno (bambini e adulti)
Un evento Green:
L’intero evento è stato concepito e organizzato per minimizzare l’impatto della manifestazione sull’ambiente, per promuovere una consapevolezza fra i partecipanti, gli associati, i fornitori e la comunità locale riguardo i benefici di prodotti e servizi eco-compatibili.
Dove dormire a Santa Teresa Gallura:
Trovate qui la lista dei 10 migliori hotel di Santa Teresa Gallura, ma sono tante le strutture alberghiere o extra-alberghiere che potete scegliere e prenotare online.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Questa è la pagina Facebook ufficiale della Pro loco di Santa Teresa Gallura, che organizza l’evento. Vi invitiamo a rivolgervi a loro per maggiori dettagli, eventuali dubbi e aggiornamenti, anche dell’ultimo minuto.
Questo è il contatto email: info.proloco@gmail.com
Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:
