P.I.G. Primomaggio in Gallura 2025: torna anche quest’anno l’evento P.I.G. “Primomaggio in Gallura“, la fortunata rassegna eno-gastronomica e musicale che apre ufficialmente la stagione turistica della località turistica di Santa Teresa Gallura. La settima edizione della manifestazione si svolgerà nel primo weekend di maggio: l’1, 2, 3 maggio 2025.

Quest’anno saranno protagoniste cantine, birrifici artigianali, 20 stand con piatti della tradizione gallurese (lo scorso anno, ad esempio, ci furono ostriche, cozze gratinate, zuppa gallurese, ravioli fritti, acciuleddi e molto altro ancora), ma anche 20 artigiani e produttori.

E poi ancora showcooking, laboratori per bambini, spettacoli, musica live, dj set e tanto altro ancora.

D’altronde il moto dell’evento è:

Un viaggio sensoriale tra gusto, suoni e arte!

Programma PIG 2025, il Primo Maggio in Gallura:

Giovedì 1, maggio 2025:

ore 12:00 – Apertura percorso : Stand di cibo tradizionale Birrifici artigianali e cantine vitivinicole Artigiani e produttori Corner area dedicato alle aree marine protette di tutta la Sardegna

: dalle ore 12:00 – Musica : Via Carlo Felice: ore 12:00 – Dj Pinuz ore 15:00 – Dj Pecchia e Pierpy ore 18:00 – Dj Pedde Piazza Santa Lucia: ore 12:00 – Dj Mauro G. ore 14:00 – Dj Raym – Vinyl Only ore 17:00 – Dj Paki – Vinyl Only

: dalle ore 14:00 alle 16:00 – Laboratorio di riciclo creativo (bambini 5–12 anni)

(bambini 5–12 anni) dalle ore 17:00 alle 20:00 – Laboratorio di riciclo creativo (bambini e adulti)

Venerdì, 2 maggio 2025:

ore 12:00 – Apertura percorso : Stand di cibo tradizionale Birrifici artigianali e cantine vitivinicole Artigiani e produttori Corner area dedicato alle aree marine protette di tutta la Sardegna

: dalle ore 12:00 – Musica : Via Carlo Felice: ore 12:00 – Dj MikeC ore 15:00 – Dj Pinuz ore 17:00 – Dj Pecchia e Pierpy Piazza Santa Lucia: ore 12:00 – Dj Carlitos ore 14:00 – Dj Raym – Vinyl Only ore 16:00 – Piano SKY – spettacolo live ore 17:00 – Dj Paki – Vinyl Only

: dalle ore 12:00 alle 15:00 – Stand N°16, in via Santa Lucia – Show cooking : “Il Mare in Pentola: scopriamo la magia delle alghe in cucina!“

ore 12:00 alle 15:00 – Stand N°16, in via Santa Lucia – : “Il Mare in Pentola: scopriamo la magia delle alghe in cucina!“ dalle ore 16:00 alle 19:00 – Laboratorio “Mani nella Ceramica” (bambini 5–12 anni)

(bambini 5–12 anni) dalle ore 19:00 alle 21:00 – Laboratorio di riciclo creativo (bambini 5–12 anni)

Sabato, 3 maggio 2025:

ore 12:00 – Apertura percorso : Stand di cibo tradizionale Birrifici artigianali e cantine vitivinicole Artigiani e produttori Corner area dedicato alle aree marine protette di tutta la Sardegna

: dalle ore 12:00 – Musica : Via Carlo Felice: ore 12:00 – Dj MikeC ore 14:00 – Dj Andrea C. ore 16:00 – Dj Pierpy ore 19:00 – Dj Pedde Piazza Santa Lucia: ore 13:00 – Dj Mauro G. ore 15:00 – Dj Carlitos ore 17:00 – Dj Paki – Vinyl Only

: dalle ore 15:00 alle 17:00 – Laboratorio sul riciclo creativo (bambini 5–12 anni)

(bambini 5–12 anni) dalle ore 18:00 alle 21:00 – Laboratorio del legno (bambini e adulti)

Un evento Green:

L’intero evento è stato concepito e organizzato per minimizzare l’impatto della manifestazione sull’ambiente, per promuovere una consapevolezza fra i partecipanti, gli associati, i fornitori e la comunità locale riguardo i benefici di prodotti e servizi eco-compatibili.

Dove dormire a Santa Teresa Gallura:

Trovate qui la lista dei 10 migliori hotel di Santa Teresa Gallura, ma sono tante le strutture alberghiere o extra-alberghiere che potete scegliere e prenotare online.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Questa è la pagina Facebook ufficiale della Pro loco di Santa Teresa Gallura, che organizza l’evento. Vi invitiamo a rivolgervi a loro per maggiori dettagli, eventuali dubbi e aggiornamenti, anche dell’ultimo minuto.

Questo è il contatto email: info.proloco@gmail.com

Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:

