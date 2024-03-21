Weekend 22, 23 e 24 marzo 2024 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 22, 23 e 24 marzo 2024 in Sardegna: buongiorno e buona primavera a tutti, è arrivata finalmente la bella stagione che, malgrado il forte vento previsto per domenica, ci permetterà di goderci i tanti eventi organizzati in questo fine settimana in Sardegna.

Primavera che potremo apprezzare grazie a una serie di eventi a tema, a partire dalla “Primavera in giardino” a Donigala Fenughedu (che qualche anno non si svolge più a Milis), i “Parchi dedicati ai tulipani” a Turri e Pimentel e l’apertura della “Casa delle farfalle” a Olmedo.

Tanti anche gli eventi religiosi, visto e considerato che domenica è la “Domenica delle palme“, con la quale si festeggia l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, e che da tradizionalmente inizio alla “Settimana Santa”. Tanti anche gli eventi culturali come le attese Giornate FAI di Primavera 2024, che sabato e domenica ci permetteranno di riscoprire tanti luoghi storici e culturali, solitamente chiusi al pubblico, in tutta la Sardegna o quasi.

Se invece volete passare un fine settimana all’insegna del mangiar bene e bere meglio, vi segnalo alcuni appuntamenti di rilievo come “Moscardulas“, la festa dedicata a vino e pardulas a Soleminis, la “Sagra degli asparagi” di Gesturi e la “Festa della birra artigianale” all’ ExMé di Nuoro.

E allora scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 22, 23 e 24 marzo 2024 in Sardegna

Anche perché visti i tanti eventi di questo fine settimana, terremo l'articolo in aggiornamento fino a venerdì sera!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – AGGIORNATO:

