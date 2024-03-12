Sardi in Festa, la Sardegna nel cuore di La Spezia: scopri il programma del 16 marzo 2024!

Sardi in Festa per la Fiera di San Giuseppe a La Spezia: ci sarà anche tanta Sardegna nella “Fiera di San Giuseppe” a La Spezia, in Liguria, che si svolgerà dal 17 al 19 marzo 2024 . Si tratta della fiera più grande d’Italia con le sue oltre 600 bancarelle, una delle più grosse d’Europa.

E allora ecco che, il circolo culturale “Grazia Deledda” di La Spezia, guidato dal presidente Saverio Coghe, i cui soci si sentono sia sardi che spezzini, proprio per sottolineare gli eccellenti rapporti fra le due

regioni, partecipa alla fiera con un evento nell’evento: “Sardinfesta – la Sardegna nel cuore di Spezia“.

Non solo quindi la Sardegna sarà presente tra i nove banchi alimentari provenienti dalle zone tipiche d’Italia, ma nella centralissima Piazza Cavour, alla vigilia della fiera verrà mostrato a locali e turisti il patrimonio musicale e folcloristico della Sardegna.

A rappresentare la nostra isola saranno infatti i gruppi folk “Su Durdurinu” di Oliena (che esegue balli tipici come s’aciu antihu, s’arciu, su passu torrau, su passu torrau brincau, su nugoresu e su durdurinu) e “Zeppara” di Sassari (che passa dalla musica tradizionale della Sardegna al folk più strettamente sassarese).

Programma Sardi in Festa, la Sardegna nel cuore di La Spezia:

Sabato, 16 marzo 2024:

ore 18:00 – Piazza Cavour, La Spezia – Sardi in Festa, serata all’insegna della tradizione, della serenità e del divertimento.

Come arrivare a La Spezia:

