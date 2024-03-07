Weekend 8, 9 e 10 marzo 2024 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 8, 9 e 10 marzo 2024 in Sardegna: si avvicina la primavera e cominciano a spuntare sagre ed eventi un po’ tutta l’isola, dagli ultimi eventi di carnevale rinviati per il maltempo, a pariglie, sagre e chentine che vedranno protagonista soprattutto il nord dell’ Isola.

Ci sarà ampio spazio anche per la solidarietà e per le iniziative di sensibilizzazione legate alla “Giornata internazionale della donna“, che cade di venerdì, con tante feste e appuntamenti a tema, sia culturali sia di svago, praticamente in ogni località della Sardegna!

Vi ricordo che all’interno dell’articolo trovare alcuni eventi anche nel pomeriggio / sera di giovedì 7 marzo 2024, visto che l’articolo esce in tale giornata. Già che ci sono vi segnalo anche l’ Italy Beer Week 2024 in programma per tutta la prossima settimana, da lunedì 11 a domenica 17 marzo!

ATTENZIONE: l’atteso maltempo per la giornata di domenica potrebbe portare al rinvio di alcuni eventi oppure al loro spostamento in altro luogo. Perciò controllate i link fonte prima di partire per ottenere gli ultimi aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO: già RINVIATI gli appuntamenti della Sagra del carciofo di Uri previsti per domenica (dal 10 al 17 marzo 2024).

E allora scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend dell’ 8, 9 e 10 marzo 2024 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Noi vi ricordiamo che potete inviarci date e programmi di eventi e sfilate di carnevale nel vostro paese con un messaggio sulla nostra pagina Facebook).

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – AGGIORNATO:

Vai ai concerti del weekend in Sardegna