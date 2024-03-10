Cartoon Show – Speciale Musical: nel momento in cui scriviamo sta per aprire il botteghino della prima del Cartoon Show a Cagliari, un grande evento dedicato ai bambini di ogni età, un musical che in 80 minuti ci farà fare il giro del mondo tra musica, canzoni e i cartoni animati più famosi.

Cosa è il Cartoon Show- Speciale Musical:

Gli organizzatori sono infatti quelli del Cartoon Fest, che dopo aver invaso per anni gli spazi all’aperto di Arborea e Cagliari, stavolta si sposta al chiuso, lontano dalle intemperie del periodo, in un clima più confortevole e intimo.

E se non mancheranno le mascotte più amate dai nostri bambini, che animeranno la prima parte dello show, incontrando i bimbi per una foto ricordo, la vera magia arriva subito dopo, grazie ad un cast di oltre 50 professionisti, tra cantanti attori, ballerini e figuranti con particolare attenzione ai costumi e ad ogni dettaglio.

Il Cartoon Show è infatti, soprattutto, uno straordinario musical per bambini, che saranno trasportati in un mondo incantato, popolato dai loro personaggi cartoon preferiti. Li aspettano risate, canzoni allegre e momenti indimenticabili, quelli che ognuno di loro porterà a lungo nel profondo del proprio cuore!

Come detto, durante il musical, gireremo il mondo con i personaggi dei film di animazione più amati da bambini e ragazzi:

Aladdin ad Agrabah

ad Agrabah La famiglia Madrigal in Colombia

in Colombia Peter Pan sull’ isola che non c’è;

sull’ isola che non c’è; Mary Poppins a Londra

a Londra Hercules in Grecia

in Grecia Vaiana e Maui in Polinesia

in Polinesia Simba, Timon e Pumba in Africa

Date Cartoon Show in Sardegna:

Domenica, 10 marzo 2024:

ore 14:00 – Auditorium del Conservatorio – Apertura botteghino 1° turno

ore 15:00 – Auditorium del Conservatorio – Cartoon Show a Cagliari (1° turno)

(1° turno) ore 17:00 – Auditorium del Conservatorio – Apertura botteghino 2° turno

ore 18:00 – Auditorium del Conservatorio – Cartoon Show a Cagliari (2° turno)

Domenica, 17 marzo 2024:

ore 18:00 – Teatro comunale di Sassari – Cartoon Show a Sassari (1° turno unico) – SOLD OUT

Date Cartoon Show in Italia:

Sabato 14 e domenica 15 giugno 2024:

Cinecittà World – Cartoon show a Roma (anche in questo caso biglietti online)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Infoline: 070680722

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: