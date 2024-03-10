Cartoon Show – Speciale Musical a Cagliari, Sassari e Roma: ecco date, orari e biglietti!
Cartoon Show – Speciale Musical: nel momento in cui scriviamo sta per aprire il botteghino della prima del Cartoon Show a Cagliari, un grande evento dedicato ai bambini di ogni età, un musical che in 80 minuti ci farà fare il giro del mondo tra musica, canzoni e i cartoni animati più famosi.
Cosa è il Cartoon Show- Speciale Musical:
Gli organizzatori sono infatti quelli del Cartoon Fest, che dopo aver invaso per anni gli spazi all’aperto di Arborea e Cagliari, stavolta si sposta al chiuso, lontano dalle intemperie del periodo, in un clima più confortevole e intimo.
E se non mancheranno le mascotte più amate dai nostri bambini, che animeranno la prima parte dello show, incontrando i bimbi per una foto ricordo, la vera magia arriva subito dopo, grazie ad un cast di oltre 50 professionisti, tra cantanti attori, ballerini e figuranti con particolare attenzione ai costumi e ad ogni dettaglio.
Il Cartoon Show è infatti, soprattutto, uno straordinario musical per bambini, che saranno trasportati in un mondo incantato, popolato dai loro personaggi cartoon preferiti. Li aspettano risate, canzoni allegre e momenti indimenticabili, quelli che ognuno di loro porterà a lungo nel profondo del proprio cuore!
Come detto, durante il musical, gireremo il mondo con i personaggi dei film di animazione più amati da bambini e ragazzi:
- Aladdin ad Agrabah
- La famiglia Madrigal in Colombia
- Peter Pan sull’ isola che non c’è;
- Mary Poppins a Londra
- Hercules in Grecia
- Vaiana e Maui in Polinesia
- Simba, Timon e Pumba in Africa
Date Cartoon Show in Sardegna:
Domenica, 10 marzo 2024:
- ore 14:00 – Auditorium del Conservatorio – Apertura botteghino 1° turno
- ore 15:00 – Auditorium del Conservatorio – Cartoon Show a Cagliari (1° turno)
- ore 17:00 – Auditorium del Conservatorio – Apertura botteghino 2° turno
- ore 18:00 – Auditorium del Conservatorio – Cartoon Show a Cagliari (2° turno)
Domenica, 17 marzo 2024:
- ore 18:00 – Teatro comunale di Sassari – Cartoon Show a Sassari (1° turno unico) – SOLD OUT
Date Cartoon Show in Italia:
Sabato 14 e domenica 15 giugno 2024:
- Cinecittà World – Cartoon show a Roma (anche in questo caso biglietti online)
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Infoline: 070680722
