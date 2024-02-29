Weekend 1, 2 e 3 marzo 2024 in Sardegna: dopo un weekend, quello scorso, che ha visto una forte riduzione degli eventi poiché si sono tenute le elezioni regionali, nel prossimo fine settimana si svolgeranno gli ultimi appuntamenti del “Carnevale in Sardegna“, con tante sfilate di maschere tradizionali (Ula Tirso e Sinnai) e appuntamenti di rilievo (pentolaccia al villaggio pescatori di Cagliari, grande festa a Villaputzu e via dicendo).

Tra gli altri appuntamenti da citare la dolce e golosa “Festa del cioccolato” di Chocomoments, che dopo Sassari si trasferisce stavolta a Iglesias, la “Festa del vino” di Perfugas e la “Sagra degli agrumi” di Zerfaliu.

Il meteo al momento è abbastanza incerto, dopo una settimana di pioggia infatti, sabato è prevista una pausa nelle precipitazioni, che potrebbero però tornare nel pomeriggio di domenica. Perciò prudenza prima di salire in macchina e mettersi in viaggio, verificate sempre gli ultimi aggiornamenti attraverso i link fonte, perché potrebbero esserci rinvii, cambi di data o location anche all’ultimo momento!

E allora scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend dell' 1, 2 e 3 marzo 2024 in Sardegna



Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

