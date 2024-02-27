Cuori in festa a Bonnanaro, musica dal Mejlogu: si svolgerà domenica 10 marzo 2024 in piazza Cavour a Bonnanaro, con inizio dalle ore 12:00, la grande manifestazione di solidarietà intitolata “Cuori in festa, musica dal Mejlogu“.

Un evento di musica, spettacolo, tradizione e solidarietà a favore dell’ “ASTAFOS” (la casa che accoglie e assiste i piccoli pazienti in difficoltò e le loro famiglie) e dell’ “ASGOP” (associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica).

L’evento, presentato da Giuliano Marongiu, vede la presenza di molti dei più affermati artisti della musica sarda, come gli Istentales, i Collage, Maria Luisa Congiu, i Zenias e tanti altri ancora. E poi cori, tenores, gruppi folk e personalità molto apprezzate dai sardi, come Benito Urgu. Ci saranno anche un raduno di auto e moto d’epoca.

E poi le “Olimpiadi del Mejlogu” (corsa a 3 gambe, tiro alla fune, corsa nei sacchi, staffetta e via dicendo), truccabimbi, mascotte e gonfiabili per i più piccoli.

Ricordo che noi conosciamo Bonnanaro anche per la Sagra delle ciliegie che si svolge il 2 giugno di ogni anno.

Programma Cuori in festa, Bonnanaro:

Confermato anche in caso di pioggia: gli organizzatori informano che l’evento si svolgerà comunque anche in caso di pioggia. Il palco è infatti dotato di copertura e, qualora si rendesse necessario, saranno montati dei gazebi per ospitare il pubblico.

Domenica, 10 marzo 2024:

dalle ore 12:00 – Piazza Cavour – Cuori in festa, musica dal Mejlogu , con: Giuliano Marongiu Benito Urgu Istentales Collage Maria Luisa Congiu Zenias Karma Ammerare Littera Gianmario Alenu e sole band Luca Tilocca Sassari Becciu Lu Monti Enzo Mugoni Roberto Tangianu (launeddas) Dalila Deiana di Ardauli (organetto) Cori : Confraternita Santa Croce di Bonnanaro; Coro di Ittireddu Coro Piccole note Coro Spirito Gioioso di Sassari Coro Boghes di Cheremule Tenores : Seneghe Sant’Andria Orune Gruppi folk : Sas Ballarjanasdi Oniferi Santa Maria di Bubalis di Siligo Nostra Signora de su Saludu di Pozzomaggiore San Michele Arcangelo di Bono Santu Jagu di Ittireddu Pro loco di Thiesi Mini folk Santa Caterina di Mores Olimpiadi del Mejlogu Truccabimbi, mascotte e gonfiabili Auto e moto d’epoca

, con:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimando alla pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare a Bonnanaro:

