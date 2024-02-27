Cuori in festa a Bonnanaro, musica dal Mejlogu. Scopri il programma del 10 marzo 2024!
Cuori in festa a Bonnanaro, musica dal Mejlogu: si svolgerà domenica 10 marzo 2024 in piazza Cavour a Bonnanaro, con inizio dalle ore 12:00, la grande manifestazione di solidarietà intitolata “Cuori in festa, musica dal Mejlogu“.
Un evento di musica, spettacolo, tradizione e solidarietà a favore dell’ “ASTAFOS” (la casa che accoglie e assiste i piccoli pazienti in difficoltò e le loro famiglie) e dell’ “ASGOP” (associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica).
L’evento, presentato da Giuliano Marongiu, vede la presenza di molti dei più affermati artisti della musica sarda, come gli Istentales, i Collage, Maria Luisa Congiu, i Zenias e tanti altri ancora. E poi cori, tenores, gruppi folk e personalità molto apprezzate dai sardi, come Benito Urgu. Ci saranno anche un raduno di auto e moto d’epoca.
E poi le “Olimpiadi del Mejlogu” (corsa a 3 gambe, tiro alla fune, corsa nei sacchi, staffetta e via dicendo), truccabimbi, mascotte e gonfiabili per i più piccoli.
Ricordo che noi conosciamo Bonnanaro anche per la Sagra delle ciliegie che si svolge il 2 giugno di ogni anno.
Programma Cuori in festa, Bonnanaro:
Confermato anche in caso di pioggia: gli organizzatori informano che l’evento si svolgerà comunque anche in caso di pioggia. Il palco è infatti dotato di copertura e, qualora si rendesse necessario, saranno montati dei gazebi per ospitare il pubblico.
Domenica, 10 marzo 2024:
- dalle ore 12:00 – Piazza Cavour – Cuori in festa, musica dal Mejlogu, con:
- Giuliano Marongiu
- Benito Urgu
- Istentales
- Collage
- Maria Luisa Congiu
- Zenias
- Karma
- Ammerare
- Littera Gianmario
- Alenu e sole band
- Luca Tilocca
- Sassari Becciu
- Lu Monti
- Enzo Mugoni
- Roberto Tangianu (launeddas)
- Dalila Deiana di Ardauli (organetto)
- Cori:
- Confraternita Santa Croce di Bonnanaro;
- Coro di Ittireddu
- Coro Piccole note
- Coro Spirito Gioioso di Sassari
- Coro Boghes di Cheremule
- Tenores:
- Seneghe
- Sant’Andria Orune
- Gruppi folk:
- Sas Ballarjanasdi Oniferi
- Santa Maria di Bubalis di Siligo
- Nostra Signora de su Saludu di Pozzomaggiore
- San Michele Arcangelo di Bono
- Santu Jagu di Ittireddu
- Pro loco di Thiesi
- Mini folk Santa Caterina di Mores
- Olimpiadi del Mejlogu
- Truccabimbi, mascotte e gonfiabili
- Auto e moto d’epoca
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimando alla pagina Facebook dell’evento.
Come arrivare a Bonnanaro:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp