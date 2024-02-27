Cuori in festa a Bonnanaro, musica dal Mejlogu. Scopri il programma del 10 marzo 2024!

Daniele Puddu 27 Febbraio 2024
Cuori in festa 2024 a Bonnanaro, locandina con data e programma

Cuori in festa a Bonnanaro, musica dal Mejlogu: si svolgerà domenica 10 marzo 2024 in piazza Cavour a Bonnanaro, con inizio dalle ore 12:00, la grande manifestazione di solidarietà intitolata “Cuori in festa, musica dal Mejlogu“.

Un evento di musica, spettacolo, tradizione e solidarietà a favore dell’ “ASTAFOS” (la casa che accoglie e assiste i piccoli pazienti in difficoltò e le loro famiglie) e dell’ “ASGOP” (associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica).

L’evento, presentato da Giuliano Marongiu, vede la presenza di molti dei più affermati artisti della musica sarda, come gli Istentales, i Collage, Maria Luisa Congiu, i Zenias e tanti altri ancora. E poi cori, tenores, gruppi folk e personalità molto apprezzate dai sardi, come Benito Urgu. Ci saranno anche un raduno di auto e moto d’epoca.

E poi le “Olimpiadi del Mejlogu” (corsa a 3 gambe, tiro alla fune, corsa nei sacchi, staffetta e via dicendo), truccabimbi, mascotte e gonfiabili per i più piccoli.

Ricordo che noi conosciamo Bonnanaro anche per la Sagra delle ciliegie che si svolge il 2 giugno di ogni anno.

Programma Cuori in festa, Bonnanaro:

Confermato anche in caso di pioggia: gli organizzatori informano che l’evento si svolgerà comunque anche in caso di pioggia. Il palco è infatti dotato di copertura e, qualora si rendesse necessario, saranno montati dei gazebi per ospitare il pubblico.

Domenica, 10 marzo 2024:

  • dalle ore 12:00 – Piazza Cavour – Cuori in festa, musica dal Mejlogu, con:
    • Giuliano Marongiu
    • Benito Urgu
    • Istentales
    • Collage
    • Maria Luisa Congiu
    • Zenias
    • Karma
    • Ammerare
    • Littera Gianmario
    • Alenu e sole band
    • Luca Tilocca
    • Sassari Becciu
    • Lu Monti
    • Enzo Mugoni
    • Roberto Tangianu (launeddas)
    • Dalila Deiana di Ardauli (organetto)
    • Cori:
      • Confraternita Santa Croce di Bonnanaro;
      • Coro di Ittireddu
      • Coro Piccole note
      • Coro Spirito Gioioso di Sassari
      • Coro Boghes di Cheremule
    • Tenores:
      • Seneghe
      • Sant’Andria Orune
    • Gruppi folk:
      • Sas Ballarjanasdi Oniferi
      • Santa Maria di Bubalis di Siligo
      • Nostra Signora de su Saludu di Pozzomaggiore
      • San Michele Arcangelo di Bono
      • Santu Jagu di Ittireddu
      • Pro loco di Thiesi
      • Mini folk Santa Caterina di Mores
    • Olimpiadi del Mejlogu
    • Truccabimbi, mascotte e gonfiabili
    • Auto e moto d’epoca

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimando alla pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare a Bonnanaro:

