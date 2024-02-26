Il castello di Babbo Natale vince il Premio Italive 2023: è il miglior evento natalizio d’Italia!

Il castello di Babbo Natale vince il Premio Italive 2023: ve lo avevamo preannunciato sui social nel periodo natalizio, il “Castello di Babbo Natale“, magica ambientazione a tema storico-natalizia che si è svolta per il secondo anno consecutivo lo scorso dicembre 2023 presso il castello di San Michele a Cagliari, era candidato alla vittoria del Premio Italive 2023.

Ebbene, adesso è arrivato anche l’atteso annuncio: il “Castello di Babbo Natale” ha vinto il Premio Italive 2023 nella sezione “mercatini di Natale“, che raggruppa i migliori eventi natalizi di tutta Italia.

Ancora una volta un team tutto sardo – guidato da Alessia Littarru – porta la nostra isola sul tetto d’Italia, con un sapiente mix di visione futura, capacità realizzativa e organizzativa, ma anche capacità di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze del pubblico.

Cosa è Italive:

Italive, raccoglie le segnalazioni di eventi scoperti dai viaggiatori, successivamente filtrate e verificate da esperti qualificati. Offre quindi informazioni sulle attività che animano il territorio attraversato, per garantire esperienze di viaggio originali e coinvolgenti; obiettivo di fondo è promuovere il turismo che valorizza lo straordinario patrimonio di arte, cultura, paesaggio, tradizioni popolari del nostro Paese: sagre, rievocazioni storiche, tradizioni popolari, mercati, manifestazioni sportive, agriturismi. La parola chiave del Premio è Genius Loci, la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua gente (tradizione, cultura e talenti), motore della “customer experience” in ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il secondo paragrafo è praticamente la definizione del “Castello di Babbo Natale” a Cagliari!

Prossimi appuntamenti:

Noi vi ricordiamo anche che, nelle prossime settimane, troverete lo staff del Castello di Babbo impegnato nel portare a teatro il Cartoon Fest:

