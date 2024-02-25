Pasqua e pasquetta a Cagliari con la Sagra dell’arrosto: scopri il programma dal 30 marzo al 1 aprile 2024!

Pasqua e Pasquetta 2024 a Cagliari con la Sagra dell’arrosto: quest’anno con il carnevale molto basso in calendario, si trascina dietro anche la Pasqua, che quest’anno avrà due particolarità: si passerà all’ora legale proprio la notte di Pasqua e il giorno di Pasquetta sarà il 1° aprile, giornata da sempre dedicata ai famosi “pesci”!

Quindi ve lo diciamo subito, nel weekend di Pasqua, chi non vorrà lasciare la città, potrà godersi la “Sagra dell’arrosto” che si svolgerà dal 30 marzo al 1 aprile 2024 , presso il parco di Terramaini a Cagliari. E non è un pesce d’aprile!

Grande protagonista della “Sagra dell’ Arrosto” sarà l’imperdibile maialetto sardo, contornato da tanti arrosti e specialità, sia di terra che di mare. Il tutto cucinato a vista e da godere all’aria aperta. Chi si aggiudicherà l’ambito premio dello “Spiedo d’oro“? Sarà lui infatti a incoronare il miglior arrostitore della sagra.

Non mancherà una gustosa selezione delle migliori birre artigianali sarde, per brindare all’arrivo della primavera.

E poi il mercatino agroalimentare e artigianale, più spettacoli e animazione gratuiti per tutta la tre giorni della manifestazione, sia per grandi sia per bambini.

Programma Sagra dell’arrosto, Cagliari:

Sabato, 30 marzo 2024:

Serata latino americana:

ore 16:00 – Saluto per i più piccoli ospiti con Minnie e Topolino

ore 16:30 – Baby Dance con gli animatori del Family Fest

con gli animatori del Family Fest ore 17:00 – Giochi di gruppo all’ aperto

ore 18:00 – Balli di gruppo con Alexis Castor

ore 19:30 – Inizio Sagra dell’ Arrosto con tutte le specialità cotte alla brace, maialetto, pesci e via dicendo

con tutte le specialità cotte alla brace, maialetto, pesci e via dicendo ore 21:30 – Serata latino americana con Juan Felix Chatterlain e Jose Carlos Montes

Domenica, 31 marzo 2024:

Speciale Revivas e la musica dance anni ’80 e ’90:

ore 11:00 – Saluti ai più piccoli e piccole ospiti con la mascotte

ore 11:30 – Baby Dance con gli animatori del Family Fest

con gli animatori del Family Fest ore 12:30 – Apertura barbecue e birrifici della “Sagra dell’ Arrosto”

ore 15:30 – Incontro con Super Mario e Luigi

ore 16:30 – La grande “Caccia al Tesoro nel Parco”

ore 18:00 – Speciale Revivas : la musica Dance anni ’90 con Simon Luca e Angelo Fraternali

: la musica ore 19:30 – Apertura barbecue e birrifici della “Sagra dell’ Arrosto”

ore 21:30 – Dance anni ’80 con Anthony Zella

Lunedì, 1 aprile 2024:

La giornata dei giochi all’ aria aperta:

ore 11:00 – Super Mario e Luigi presentano il programma dei giochi

presentano il programma dei giochi ore 11:30 – Inizio giochi con gli animatori , corsa nei sacchi, tiro alla fune e tutti i giochi del passato

, corsa nei sacchi, tiro alla fune e tutti i giochi del passato ore 12:30 – Apertura barbecue e birrifici della “Sagra dell’ Arrosto”

ore 15:00 – Inizio seconda parte dei giochi con gli animatori

ore 17:30 – Gustalent : il reality per scoprire le nuove stelle dello spettacolo sardo (cantanti, cabarettisti, maghi, giocolieri)

: il reality per scoprire le nuove stelle dello spettacolo sardo (cantanti, cabarettisti, maghi, giocolieri) ore 20:00 – Apertura barbecue e birrifici

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Chi volesse partecipare come arrostitore o espositore deve contattare telefonicamente l’infoline allo 070 680722 (ore ufficio).

Come arrivare al Parco di Terramaini:

Il parco di Terramaini si trova al confine tra Pirri e Monserrato, a due passi dall’omonima piscina dal centro commerciale Cagliari Marconi e da viale Marconi. Ampio parcheggio nella zona.

