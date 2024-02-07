Weekend 11, 12 e 13 febbraio 2024 in Sardegna: abbiamo appena aggiornato l’articolo del grande weekend di Carnevale, cancellando gli eventi svoltisi dal giovedì grasso al sabato e aggiungendo gli eventi di lunedì e martedì grasso. Ci sono ancora una volta una marea di eventi, favate, feste e sfilate in tutta la Sardegna.

Dalle giostre equestri come la Sartiglia alle grandi sfilate di carri allegorici in cartapesta, dalle uscite delle maschere tradizionali alle feste nei locali. Vi ricordiamo che abbiamo dedicato un articolo completo al “Carnevale in Sardegna” con le sfilate fino a marzo.

Sarà un weekend all’insegna del divertimento in tutta l’isola, malgrado il maltempo che ha costretto ad annullare o rinviare molti degli eventi di sabato. Qualche evento verrà annullato anche la domenica, noi abbiamo fatto un “check” (un “controllo”) sulle date inserite, ma la decisione di un eventuale rinvio potrebbe essere presa anche durante la giornata.

ATTENZIONE – IMPORTANTE : causa maltempo alcune feste di piazze e sfilate sono state spostate (a Sinnai, Carloforte, Padria, Pozzomaggiore ad esempio). E’ verosimile che ne vengano spostate altre e noi potremmo anche non esserne informati per tempo. Anche per questo motivo, prima di mettervi in viaggio, verificate sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo).

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

