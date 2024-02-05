Carnevale 2024 a Santa Teresa Gallura: è stato ufficializzato il programma del Carnevale 2024 a Santa Teresa Gallura. Il programma competo del “Lu Carrasciali Lungunesu 2024” si articolerà in ben 6 giornate: dall’8 al 17 febbraio 2024 .

In programma balli e feste in maschera (in via Nazionale, piazza Vittorio Emanuele e nella tensostruttura), la sfilata dei gruppi in maschera e la pentolaccia a Ruoni. Previsto anche un premio finale alle maschere più belle.

Programma del Carnevale Teresino 2024:

Gli organizzatori informano che il seguente programma potrebbe essere soggetto a variazioni. Inoltre il programma dettagliato di ogni serata verrà illustrato da apposite locandine, che saranno rese disponibili sui canali social del Comune.

Giovedì grasso , 8 febbraio 2024:

Piazza Vittorio Emanuele I e Tensostruttura: ore 13:00 – Punto ristoro con Laldagghjiolu e Frisjoli ore 15:00 – Lu Bandiu con annuncio dell’inizio de carnevale e distribuzione di frittelle nelle stazioni di Santa Lucia e via Capo Testa ore 16:00 – Pomeriggio in maschera per i più piccoli



Sabato, 10 febbraio 2024:

ore 21:30 – Serata di ballo in maschera con dj Pecchia e Pierpy

Domenica, 11 febbraio 2024:

ore 14:30 – Sfilata di gruppi in maschera con partenza da via Nazionale (pressi campo sportivo)

con partenza da via Nazionale (pressi campo sportivo) a seguire – Serata di ballo in maschera con dj Pedde

Martedì grasso , 13 febbraio 2024:

ore 15:00 – Pomeriggio i maschera per bambini e non

Venerdì, 16 febbraio 2024:

ore 18:00 – Pentolaccia a Ruoni

Sabato, 17 febbraio 2024:

ore 21:30 – Serata conclusiva con ballo in maschera e musica dal vivo

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare il sito ufficiale del Comune di Santa Teresa Gallura, potete anche telefonare al 342.9128920.

Dove dormire a Santa Teresa Gallura:

Se venite da lontano o se volete godervi un weekend nella splendida località gallurese, allora vi conviene dormire a Santa Teresa Gallura, ecco le migliori offerte!

Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: