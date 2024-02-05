Carnevale 2024 a Santa Teresa Gallura: Ecco il programma completo dell’ 8, 10, 11, 13, 16 e 17 febbraio 2024!
Carnevale 2024 a Santa Teresa Gallura: è stato ufficializzato il programma del Carnevale 2024 a Santa Teresa Gallura. Il programma competo del “Lu Carrasciali Lungunesu 2024” si articolerà in ben 6 giornate: dall’8 al 17 febbraio 2024.
In programma balli e feste in maschera (in via Nazionale, piazza Vittorio Emanuele e nella tensostruttura), la sfilata dei gruppi in maschera e la pentolaccia a Ruoni. Previsto anche un premio finale alle maschere più belle.
Programma del Carnevale Teresino 2024:
Gli organizzatori informano che il seguente programma potrebbe essere soggetto a variazioni. Inoltre il programma dettagliato di ogni serata verrà illustrato da apposite locandine, che saranno rese disponibili sui canali social del Comune.
Giovedì grasso, 8 febbraio 2024:
- Piazza Vittorio Emanuele I e Tensostruttura:
- ore 13:00 – Punto ristoro con Laldagghjiolu e Frisjoli
- ore 15:00 – Lu Bandiu con annuncio dell’inizio de carnevale e distribuzione di frittelle nelle stazioni di Santa Lucia e via Capo Testa
- ore 16:00 – Pomeriggio in maschera per i più piccoli
Sabato, 10 febbraio 2024:
- ore 21:30 – Serata di ballo in maschera con dj Pecchia e Pierpy
Domenica, 11 febbraio 2024:
- ore 14:30 – Sfilata di gruppi in maschera con partenza da via Nazionale (pressi campo sportivo)
- a seguire – Serata di ballo in maschera con dj Pedde
Martedì grasso, 13 febbraio 2024:
- ore 15:00 – Pomeriggio i maschera per bambini e non
Venerdì, 16 febbraio 2024:
- ore 18:00 – Pentolaccia a Ruoni
Sabato, 17 febbraio 2024:
- ore 21:30 – Serata conclusiva con ballo in maschera e musica dal vivo
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consiglio di consultare il sito ufficiale del Comune di Santa Teresa Gallura, potete anche telefonare al 342.9128920.
Dove dormire a Santa Teresa Gallura:
Se venite da lontano o se volete godervi un weekend nella splendida località gallurese, allora vi conviene dormire a Santa Teresa Gallura, ecco le migliori offerte!
Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp