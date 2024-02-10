Carnevale internazionale a Cagliari: prima edizione al parco della musica, il 17 e 18 febbraio 2024!
Carnevale internazionale a Cagliari: c’è fermento in città per l’arrivo della prima edizione del “Carnevale internazionale” al parco della musica di Cagliari. Le date scelte sono quelle del 17 e 18 febbraio 2024. Scelte le date, che sono ufficiali, mentre per il programma abbiamo solo le prime indicazioni, in quanto verrà ufficializzato solo nei prossimi giorni.
Grande protagonista sarà “Conga Cubana“, il ballo popolare cubano di origine africana caratterizzato da un ritmo sincopato e scandito dalle percussioni, diventato l’accompagnamento musicale delle sfilate carnevalesche nell’isola caraibica.
Oltre alla Conga Cubana, diretta da Juan Felix Chatelain, ci saranno Dj set, gli immancabili e stravaganti costumi di Carnevale (il migliore vince un premio), ma anche tanto street food tra arrosti, mega panini, birre artigianali e gli immancabili dolci e fritti di Carnevale.
I programmi in realtà sono due, una prima parte della giornata dedicata ai più piccoli e una seconda per i più grandi.
Per capire cosa aspettarsi, gli organizzatori sono quelli del “Family Fest“, del “Cartoon Fest” e della “Festa del gusto internazionale“.
Festa Carnevale Internazionale Cagliari:
Sabato, 17 febbraio 2024:
Mattino e pomeriggio – Carnevale dei bambini:
- ore 12:00 – Saluto delle Mascotte
- ore 12:30 – Baby Dance
- ore 12:00 – Animazione
- ore 12:30 – Musica
- ore 15:00 – Caccia al Tesoro di Carnevale nel parco con premio
A seguire, per i più grandi:
- ore 16:00 – Grande Sfilata di Carnevale Internazionale: capitanata da Cuba a ritmo di Conga con sottofondo musicale, sfileranno con costumi a tema diverse nazioni a gruppi:
- gruppo cubano
- gruppo della Repubblica Domenicana
- Perù
- Brasile
- Mascotte etc
- Un lungo trenino colorato e festoso a cui si uniranno i vari ospiti presenti. Ogni tappa la parata si fermerà per dare via ad esibizioni folkloristiche tipiche della nazione presente. Uno spettacolo unico, colorato, festoso che unisce in un lungo trenino le tradizioni del Carnevale dal mondo.
- ore 17:00 – Animazione e balli latini americani a cura della cubana Norma Gomez
- ore 18:00 – Musica e balli Afro folkloristica a cura di Alexis Castor
- ore 19:00 –Musica e intrattenimento a cura di Dj Jonathan Autiero
- ore 21:00 – Ritmo e festa cubana con Felix e Jose
Domenica, 18 febbraio 2024:
Mattino e pomeriggio:
- ore 11:00 – Saluto delle Mascotte
- ore 11:30 – Baby Dance
- ore 12:00 – Pentolaccia di Carnevale
- ore 12:30 – Musica a sottofondo
- ore 15:00 – Caccia al Tesoro di Carnevale nel parco con premio.
A seguire, per i più grandi:
- ore 17:00 – Animazione e balli latini americani a cura della cubana Norma Gomez
- ore 18:00 – Musica e balli Afro folkloristica a cura di Alexis Castor
- ore 19:00 –Musica e intrattenimento a cura di Dj Jonathan Autiero
- ore 21:00 – Ritmo e festa cubana con Felix e Jose
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Gli espositori interessati possono chiamare al numero di telefono 070 680722.
Come arrivare al parco della musica:
