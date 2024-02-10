Carnevale internazionale a Cagliari: prima edizione al parco della musica, il 17 e 18 febbraio 2024!

Carnevale internazionale a Cagliari: c’è fermento in città per l’arrivo della prima edizione del “Carnevale internazionale” al parco della musica di Cagliari. Le date scelte sono quelle del 17 e 18 febbraio 2024 . Scelte le date, che sono ufficiali, mentre per il programma abbiamo solo le prime indicazioni, in quanto verrà ufficializzato solo nei prossimi giorni.

Grande protagonista sarà “Conga Cubana“, il ballo popolare cubano di origine africana caratterizzato da un ritmo sincopato e scandito dalle percussioni, diventato l’accompagnamento musicale delle sfilate carnevalesche nell’isola caraibica.

Oltre alla Conga Cubana, diretta da Juan Felix Chatelain, ci saranno Dj set, gli immancabili e stravaganti costumi di Carnevale (il migliore vince un premio), ma anche tanto street food tra arrosti, mega panini, birre artigianali e gli immancabili dolci e fritti di Carnevale.

I programmi in realtà sono due, una prima parte della giornata dedicata ai più piccoli e una seconda per i più grandi.

Per capire cosa aspettarsi, gli organizzatori sono quelli del “Family Fest“, del “Cartoon Fest” e della “Festa del gusto internazionale“.

Festa Carnevale Internazionale Cagliari:

Sabato, 17 febbraio 2024:

Mattino e pomeriggio – Carnevale dei bambini:

ore 12:00 – Saluto delle Mascotte

ore 12:30 – Baby Dance

ore 12:00 – Animazione

ore 12:30 – Musica

ore 15:00 – Caccia al Tesoro di Carnevale nel parco con premio

A seguire, per i più grandi:

ore 16:00 – Grande Sfilata di Carnevale Internazionale : capitanata da Cuba a ritmo di Conga con sottofondo musicale, sfileranno con costumi a tema diverse nazioni a gruppi: gruppo cubano gruppo della Repubblica Domenicana Perù Brasile Mascotte etc Un lungo trenino colorato e festoso a cui si uniranno i vari ospiti presenti. Ogni tappa la parata si fermerà per dare via ad esibizioni folkloristiche tipiche della nazione presente. Uno spettacolo unico, colorato, festoso che unisce in un lungo trenino le tradizioni del Carnevale dal mondo.

: capitanata da con sottofondo musicale, sfileranno con costumi a tema diverse nazioni a gruppi: ore 17:00 – Animazione e balli latini americani a cura della cubana Norma Gomez

ore 18:00 – Musica e balli Afro folkloristica a cura di Alexis Castor

ore 19:00 – Musica e intrattenimento a cura di Dj Jonathan Autiero

ore 21:00 – Ritmo e festa cubana con Felix e Jose

Domenica, 18 febbraio 2024:

Mattino e pomeriggio:

ore 11:00 – Saluto delle Mascotte

ore 11:30 – Baby Dance

ore 12:00 – Pentolaccia di Carnevale

ore 12:30 – Musica a sottofondo

ore 15:00 – Caccia al Tesoro di Carnevale nel parco con premio.

A seguire, per i più grandi:

ore 16:00 – Grande Sfilata di Carnevale Internazionale : capitanata da Cuba a ritmo di Conga con sottofondo musicale, sfileranno con costumi a tema diverse nazioni a gruppi: gruppo cubano gruppo della Repubblica Domenicana Perù Brasile Mascotte etc Un lungo trenino colorato e festoso a cui si uniranno i vari ospiti presenti. Ogni tappa la parata si fermerà per dare via ad esibizioni folkloristiche tipiche della nazione presente. Uno spettacolo unico, colorato, festoso che unisce in un lungo trenino le tradizioni del Carnevale dal mondo.

: capitanata da con sottofondo musicale, sfileranno con costumi a tema diverse nazioni a gruppi: ore 17:00 – Animazione e balli latini americani a cura della cubana Norma Gomez

ore 18:00 – Musica e balli Afro folkloristica a cura di Alexis Castor

ore 19:00 – Musica e intrattenimento a cura di Dj Jonathan Autiero

ore 21:00 – Ritmo e festa cubana con Felix e Jose

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Gli espositori interessati possono chiamare al numero di telefono 070 680722.

Come arrivare al parco della musica:

