Ryanair Cagliari 2024, rotte e destinazioni dell’estate 2024: le novità dell’estate 2024 in Sardegna con riguardo al vettore irlandese Ryanair sono concentrate nel nord Sardegna, con l’arrivo per la prima volta della compagnia low cost a Olbia. Su Cagliari invece, la vera novità è che non ci sono novità di rilievo.

Aumenta infatti qualche frequenza (come quelle per _Trieste, grazie al fatto che la città giuliana è diventata anch’ess auna base di Ryanair), ma sono state confermate in blocco le destinazioni della scorsa estate (inclusa la Cagliari-Göteborg lanciata la scorsa primavera).

Per la “Summer IATA 2024” della compagnia aerea low cost Ryanair su Cagliari, appena annunciata, si parla infatti di un nuovo operativo record, con oltre 400 voli settimanali (con i 370 dell’estate precedente) su 39 rotte e altrettante destinazioni in Italia e in Europa, che verranno raggiunte anche grazie ai 3 aeromobili B737 che fanno base presso l’aeroporto di Cagliari, per un investimento da 300 milioni di dollari.

Italia (18): Bari Bologna Catania Cuneo Genova Milano Bergamo Milano Malpensa Napoli Palermo Parma Perugia Pisa Rimini Roma (Ciampino) Torino Trieste Venezia M.Polo Verona

(18): Germania (4): Dusseldorf Weise, Francoforte Hahn, Norimberga, Karlsruhe / Baden-Baden;

(4): Spagna (4): Madrid Palma di Maiorca Siviglia Valencia

(4): Polonia (3): Varsavia Cracovia Poznan

(3): Francia (2): Parigi Beauvais Carcassone

(2): Regno Unito (1): Londra Stansted

(1): Irlanda (1): Dublino

(1): Svezia (1):

(1): Gothenburg

Belgio (1): Brussels

(1): Austria (1): Vienna

(1): Portogallo (1): Porto

(1): Ungheria (1): Budapest

(1): Malta (1): Malta

Ryanair: più voli in Sardegna, anche tutto l’anno se…

Lo sappiamo bene quali sono i punti deboli di quest’offerta, da un lato tariffe a nostro parere poco chiare perché tutto ha un prezzo e la spesa per l’acquisto dei biglietti sale sempre non appena si cerca di personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Dall’altro il fatto che le quasi 40 destinazioni estive diminuiscono drasticamente durante l’inverno, specie con l’Europa, lasciandoci semi isolati. Di qui la proposta di Ryanair, fatta non a caso, poco prima delle elezioni regionali:

C’è un’opportunità per la Sardegna di garantire una crescita accelerata dei passeggeri durante tutto l’anno, a condizione che il governo della regione Sardegna riduca i costi di accesso ed elimini la tassa comunale che ostacola la crescita e si traduce in una grave carenza di connettività e scelta nella stagione invernale. A condizione che il governo della regione Sardegna elimini l’addizionale municipale, Ryanair è pronta a rispondere portando 2 milioni di passeggeri in più in Sardegna all’anno (+50% di crescita) e aprendo una nuova base aerea nel Nord della Sardegna creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro.

L’esempio di Trieste:

Ciò porterebbe a una crescita del turismo e della connettività per la Regione su base annuale, come abbiamo fatto a Trieste, dove (a seguito della recente decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale, ndr) abbiamo lanciato una nuova base “Gamechanger” (100 milioni di dollari di investimento) e aggiunto una crescita del 50% della connettività a seguito della decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di eliminare l’addizionale municipale.

Di qui la proposta alla Regione Sardegna:

Ora tocca al governo della regione Sardegna eliminare l’addizionale municipale che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, poiché questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e dell’industria turistica dell’isola.

