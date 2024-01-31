Ryanair sbarca a Olbia, ecco le 10 rotte dell’estate 2024: dopo una lunga attesa, finalmente è arrivata la fumata bianca, Ryanair sbarca, anzi decolla, finalmente anche dall’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, la porta del turismo nel nord Sardegna.

Olbia diventa così il 30° aeroporto italiano coperto da Ryanair, il terzo in Sardegna, dove la compagnia low cost irlandese opera già da tempo su Cagliari e Alghero.

Ben 10 le rotte previste nella Summer 2024 da e per Olbia: 3 nazionali e 7 internazionali, per oltre 60 voli settimanali.

Rotte nazionali Ryanair su Olbia:

Bergamo , un volo giornaliero dal 2 aprile;

Bologna, un volo giornaliero dal 2 aprile;

Trieste, tre volte a settimana dal 3 aprile;

Voli internazionali Ryanair su Olbia:

Bruxelles Charleroi (Belgio), due volte a settimana dal 3 maggio;

Copenaghen (Danimarca), due volte a settimana dal 1° maggio;

Cracovia (Polonia), due volte a settimana dal 1° maggio;

Dublino (Irlanda), due volte a settimana dal 1° luglio;

Londra Stansted (Regno Unito), tre volte a settimana dal 1 maggio;

Parigi Beauvais (Francia), due volte a settimana dal 2 giugno al 29 agosto;

(Francia), due volte a settimana dal 2 giugno al 29 agosto; Vienna (Austria), due volte a settimana dal 3 maggio.

Nuova rotta anche ad Alghero:

Ryanair continua a espandersi anche ad Alghero con oltre 170 voli settimanali e 23 rotte, inclusa quella nuova per Francoforte Hahn. Ma ad Alghero dedicheremo un articolo a parte nei prossimi giorni.

Bagaglio Ryanair:

Ricordatevi che per spendere poco con Ryanair dovete viaggiare leggeri con un solo bagaglio a mano da infilare sotto il sedile del passeggero davanti a voi, dimensioni 40x20x25. Ecco le offerte migliori dei bagagli compatibili con Ryanair.

Dichiarazioni:

Così il Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness:

In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa ed in Italia, Ryanair è lieta di annunciare questo nuovo investimento nel Nord Sardegna e l’entrata dell’aeroporto di Olbia nel nostro network italiano. Quest’estate offriremo un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per il Nord dell’Isola. Abbiamo lavorato a lungo con il management degli aeroporti di Alghero e di Olbia per garantire questa crescita record per il Nord della Sardegna.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info su orari di partenza e arrivo, durata del viaggio, tariffe, regole sui bagagli, check in e via dicendo, vi rimandiamo al sito internet di Ryanair o alla sua app.

Noi ringraziamo gli amici della pagina Facebook Sardegna in Volo, che abbiamo utilizzato come fonte.

