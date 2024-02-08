Volo Cagliari-Salerno: ecco la novità di Volotea per l’estate 2024!
Volo Cagliari–Salerno con Volotea: buone notizie per i tanti sardi innamorati della Costiera Amalfitana, di Napoli e della Campania in generale. Volotea infatti, la compagnia aerea spagnola low cost che collega piccole e medie città europee, ha annunciato una nuova rotta aerea che collegherà l’aeroporto di Cagliari Elmas allo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi nell’estate 2024.
Volo Cagliari-Salerno, orari e frequenze:
Il nuovo collegamento aereo tra il sud della Sardegna e la Campania, partirà dal prossimo 13 luglio 2024, con frequenza bisettimanale:
- Mercoledì:
- partenza alle ore 05:55 del mattino da Cagliari, arrivo alle ore 07:15 a Salerno;
- decollo da Salerno alle ore 07:45 del mattino e atterraggio a Cagliari alle 09:05.
- Sabato:
- partenza da Salerno alle ore 07:45 del mattino e arrivo a Cagliari alle 09:05;
- decollo da Cagliari alle ore 11:30 del mattino e atterraggio a Salerno alle ore 12:50.
Durata del volo:
Il volo dura 1 ora e 20 minuti circa.
Prezzi dei biglietti:
Al momento in cui scriviamo, le tariffe partono da 52 euro a passeggero da Salerno e da 82 euro da Cagliari (in entrambi i casi solo andata).
Le reazioni:
Così Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea:
Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo collegamento alla volta dello scalo
salernitano. Questa rotta ci permette di aggiungere una nuova e importante destinazione alla nostra offerta presso l’aeroporto di Cagliari, a sostegno dell’economia del territorio e delle comunità locali. Tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire le bellezze del capoluogo sardo e i viaggiatori sardi potranno volare facilmente alla volta della costiera amalfitana.
Rotte Volotea da Cagliari:
Dall’aeroporto di Cagliari con Volotea si possono raggiungere 12 destinazioni:
- 7 in Italia:
- Cagliari-Ancona
- Cagliari-Brindisi
- Cagliari-Firenze
- Cagliari-Salerno – Novità 2024
- Cagliari-Torino
- Cagliari-Venezia
- Cagliari-Verona
- 2 in Francia:
- Cagliari-Marsiglia
- Cagliari-Nantes
- 2 in Spagna:
- Cagliari-Bilbao
- Cagliari-Barcellona
- 1 in Grecia:
- Cagliari-Atene
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori informazioni su voli, orari, check in, tariffe e regole sui bagagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea.
