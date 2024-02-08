Volo Cagliari–Salerno con Volotea: buone notizie per i tanti sardi innamorati della Costiera Amalfitana, di Napoli e della Campania in generale. Volotea infatti, la compagnia aerea spagnola low cost che collega piccole e medie città europee, ha annunciato una nuova rotta aerea che collegherà l’aeroporto di Cagliari Elmas allo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi nell’estate 2024.

Volo Cagliari-Salerno, orari e frequenze:

Il nuovo collegamento aereo tra il sud della Sardegna e la Campania, partirà dal prossimo 13 luglio 2024, con frequenza bisettimanale:

Mercoledì : partenza alle ore 05:55 del mattino da Cagliari , arrivo alle ore 07:15 a Salerno; decollo da Salerno alle ore 07:45 del mattino e atterraggio a Cagliari alle 09:05.

: Sabato : partenza da Salerno alle ore 07:45 del mattino e arrivo a Cagliari alle 09:05; decollo da Cagliari alle ore 11:30 del mattino e atterraggio a Salerno alle ore 12:50.

:

Durata del volo:

Il volo dura 1 ora e 20 minuti circa.

Prezzi dei biglietti:

Al momento in cui scriviamo, le tariffe partono da 52 euro a passeggero da Salerno e da 82 euro da Cagliari (in entrambi i casi solo andata).

Le reazioni:

Così Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea:

Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo collegamento alla volta dello scalo

salernitano. Questa rotta ci permette di aggiungere una nuova e importante destinazione alla nostra offerta presso l’aeroporto di Cagliari, a sostegno dell’economia del territorio e delle comunità locali. Tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire le bellezze del capoluogo sardo e i viaggiatori sardi potranno volare facilmente alla volta della costiera amalfitana.

Rotte Volotea da Cagliari:

Dall’aeroporto di Cagliari con Volotea si possono raggiungere 12 destinazioni:

7 in Italia : Cagliari- Ancona Cagliari- Brindisi Cagliari- Firenze Cagliari- Salerno – Novità 2024 Cagliari- Torino Cagliari- Venezia Cagliari- Verona

: 2 in Francia : Cagliari- Marsiglia Cagliari- Nantes

: 2 in Spagna : Cagliari- Bilbao Cagliari- Barcellona

: 1 in Grecia : Cagliari- Atene

:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni su voli, orari, check in, tariffe e regole sui bagagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea.

