Weekend 2, 3, 4 febbraio 2024 in Sardegna: andiamo oggi a scoprire gli eventi principali, quelli che proprio non possiamo perderci nel prossimo weekend nella nostra amata Sardegna. E’ il weekend che, malgrado arrivi prima del giovedì grasso, segna l’inizio delle grandi sfilate di carnevale, soprattutto per quanto riguarda le maschere tradizionali,

Ben tre infatti gli imperdibili eventi in programma per il “Carnevale in Sardegna“: il “Carrasegare in Macumere” a Macomer, “A Maimone” a Samugheo e il” Carnevale del BIM Taloro” a Tiana. Ma noi vi consigliamo anche Giogia Laldagiolu stasera (giovedì) a Bosa per il Carrasegare Osinku, Su carruzu a Sant’Antiga a Ghilarza. il doppio appuntamento con “Populos e cuncordos” prima e “Cantigos in carrela” dopo a Santu Lussurgiu.

Partono anche gli appuntamenti introduttivi della Sartiglia di Oristano (Candelora, benedizione dei cavalieri, Aspettando la Sartiglia, Sartiglia ‘e canna) e del grande Carnevale di Tempio Pausania (con il raduno bandistico), mentre sono già numerose favate e ceciate. Da non perdere per in bongustai anche “Ajo a chentina” a Torralba.

Scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 2, 3, 4 febbraio 2024 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Noi vi ricordiamo che potete inviarci date e programmi di eventi e sfilate di carnevale nel vostro paese con un messaggio sulla nostra pagina Facebook).

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, specie durante la stagione delle piogge, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.

Vai ai concerti del weekend in Sardegna