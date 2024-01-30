Carrasciali Alzachinesu 2024: sono stati diffusi date e programmi ufficiali del “Carrasciali Alzachinesu“, il carnevale di Arzachena, la cittadina turistica del nord est della Sardegna. Sono ben quattro le giornate di feste e sfilate: l’ 8, 11, 13 e 18 febbraio 2024 .

Di seguito il programma completo di ogni giornata del carnevale di Arzachena, prima però vi ricordo che trovate nel nostro blog anche il programma del carnevale di Tempio e il calendario della sfilate di Carnevale in Sardegna.

Programma Carnevale Arzachena 2024:

Giovedì, 8 febbraio 2024 – Giovedì Grasso, Arzachena :

ore 12:30 – Piazza Risorgimento, Arzachena – Preparazione e degustazione di piatti tipici come “fai e lardu” (fave e lardo), “chjusoni al ragù di salsiccia” e “frisgioli” (frittelle)

come “fai e lardu” (fave e lardo), “chjusoni al ragù di salsiccia” e “frisgioli” (frittelle) ore 16:00 – Piazza Risorgimento, Arzachena – Carnevale dei bambini con baby dance, giochi, truccabimbi, palloncini e spettacolo di Spiderman. Merenda a base di ravioli fritti, gocce di cioccolato e frittelle

con baby dance, giochi, truccabimbi, palloncini e spettacolo di Spiderman. Merenda a base di ravioli fritti, gocce di cioccolato e frittelle ore 18:00 – Serata danzante con ballo liscio, in compagnia del fisarmonicista Gavino Maricca

Giornata in collaborazione con il gruppo folk Santa Maria di Arzachena, gli Amici di Nemo, i Fidali 84/99 e Crico Service

Domenica, 11 febbraio 2024 – Domenica di Carnevale, Arzachena :

ore 13:00 – Viale Paolo Dettori, Arzachena – Raduno dei carri allegorici

ore 14:30 – Semaforo di viale Paolo Dettori, Arzachena – Partenza della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera . Apriranno la sfilata le accademie di danza BFit e Well Fit Gallura, con punto coreografia presso la fermata ARST fronte Casula gomme.

. Apriranno la sfilata le accademie di danza BFit e Well Fit Gallura, con punto coreografia presso la fermata ARST fronte Casula gomme. ore 18:00 – Parco XVIII Novembre, Tanca di Lu Palu, Arzachena – Arrivo della sfilata e festa di carnevale con MI LA Band, dj set di Z Events, frittelle e street food

Martedì, 13 febbraio 2024 – Martedì grasso, Arzachena :

ore 13:00 – Viale Paolo Dettori, Arzachena – Raduno dei carri allegorici

ore 14:30 – Semaforo di viale Paolo Dettori, Arzachena – Partenza della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera . Apriranno la sfilata le accademie di danza BFit e Well Fit Gallura assieme alla Funky Jazz Orchestra di Berchidda, con punto coreografia presso la fermata ARST fronte Casula gomme.

. Apriranno la sfilata le accademie di danza BFit e Well Fit Gallura assieme alla Funky Jazz Orchestra di Berchidda, con punto coreografia presso la fermata ARST fronte Casula gomme. ore 18:00 – Parco XVIII Novembre, Tanca di Lu Palu, Arzachena – Arrivo della sfilata e festa di carnevale con MI LA Band, dj set di Z Events, frittelle e street food

Domenica, 18 febbraio 2024 – Cannigione :

ore 13:00 – Ingresso via Nazionale, Cannigione – Raduno dei carri allegorici

ore 14:30 – Via Nazionale, Cannigione – Partenza della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera , con la partecipazione delle accademie di danza BFit e Well Fit Gallura (punto coreografia in via Nazionale, fronte bar Clelio).

, con la partecipazione delle accademie di danza BFit e Well Fit Gallura (punto coreografia in via Nazionale, fronte bar Clelio). ore 18:00 – Porto di Cannigione – Arrivo della sfilata e festa di carnevale con la musica di Domenico Dettori, Adriano Sotgiu e dj locali, frittelle e street food. In collaborazione con il comitato ASCOR.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Il carnevale di Arzachena è organizzato dal comitato “Chissi di Lu Carrasciali“. Per la festa di Giovedì Grasso collaborano anche il gruppo Folk Santa Maria di Arzachena, il Comitato Fidali 84/99, Crico Service, Amici di Nemo e Enjoy Communication. A tutti loro vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma.

Come arrivare ad Arzachena:

