Aeroporto Alghero, ecco tutte le rotte nell’autunno inverno 2023/2024. Solo voli nazionali!

Aeroporto di Alghero Fertilia, tutti i voli dell’inverno 2023/24: dopo aver visto i voli da e per Cagliari nell’inverno 2023/2024, andiamo oggi ad analizzare i (pochi) voli in arrivo e partenza da Alghero sempre nella così detta “Winter IATA“, che parte nell’ultima domenica di ottobre e a arriva fino all’ultimo sabato di marzo.

Vi diciamo subito che questo inverno da Alghero sono disponibili solo collegamenti domestici, cioè solo voli verso destinazioni nazionali. Detto in altre parole, non ci sono voli internazionali e non ci sono collegamenti con l’estero. Vengono meno anche i due collegamenti per Vienna e Bucarest che erano invece attivi lo scorso inverno.

Diminuiscono peraltro anche le rotte nazionali, sempre rispetto all’inverno precedente, non ci sono più infatti ne il collegamento con Bari, ne quello con Venezia. Diventa ancora più forte quindi il senso di isolamento nei mesi autunnali e invernali per chi vive e lavora nel nord ovest della Sardegna.

Altra novità è che, dallo scorso 29 ottobre la tratta in continuità territoriale, Alghero – Milano Linate, viene operata da Aeroitalia e non più da Ita Airways.

Rotte nazionali da Alghero:

Alghero – Bergamo con Ryanair

con Ryanair Alghero – Bologna con Ryanair

con Ryanair Alghero – Milano Linate con AeroItalia

con AeroItalia Alghero – Milano Malpensa con Ryanair

con Ryanair Alghero – Napoli con Ryanair

con Ryanair Alghero – Pisa con Ryanair

con Ryanair Alghero – Roma Fiumicino con AeroItalia

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali variazioni sulle destinazioni disponibili da e per Alghero vi consiglio di seguire la pagina Facebook dell’aeroporto. Per quanto riguarda frequenze, orari, tariffe e bagagli invece, vi consiglio di visitare direttamente i siti ufficiali delle compagnie aeree citate.

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook dell’aeroporto della “Riviera del Corallo“.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.