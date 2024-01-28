Kranovali Sestesu 2024: scopri il programma di domenica 11 febbraio 2024!

Kranovali Sestesu 2024: si svolgerà anche quest’anno a Sestu, popoloso paese della città metropolitana di Cagliari, l’attesa sfilata di carnevale a tema libero denominata “Kranovali Sestesu“. L’appuntamento è nel pomeriggio di domenica 11 febbraio 2024 , con inizio a partire dalle ore 15:00, in piazza della musica.

Il carnevale di Sestu è celebre anche per la maschera tradizionale del borgo “Is Mustayonis e S’Orku Foresu“, che sarà grande protagonista anche della sfilata di domenica 11.

Avevamo già visto le maschere uscire in occasione dei falò di San Sebastiano a Sestu del 19 e 20 gennaio 2024. Trovate invece qui date e programmi del carnevale in Sardegna.

Programma Kranovali Sestesu:

Domenica, 11 febbraio 2024:

ore 15:00 – Piazza della musica – Concentramento sfilata

ore 15:30 – Partenza del corteo con la partecipazione delle associazioni folkloristiche, culturali, musicali e sportive e del gruppo Is Mustayonis e S’Orku Foresu di Sestu. Percorso: via Verdi, via Puccini, via Mascagni, via Manzoni, via Dante, corso Italia, via Bologna, via Verdi, piazza della musica

a seguire – Piazza della musica – Esibizione dei gruppi e spettacolo finale

a seguire – Piazza della musica – Zeppole per tutti

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni, dettagli organizzativi e aggiornamenti, vi rimandiamo ai canali social della Pro loco di Sestu.

Come arrivare in piazza della musica a Sestu:

