Jacopo Cullin torna a maggio 2024 nei teatri della Sardegna: la carriera del mitico Jacopo Cullin prosegue spedita, se da un lato bisogna attendere il 4 marzo 2024 per guardare la terza stagione della serie “Le Indagini di Lolita Lobosco”, nella quale lo stimato attore cagliaritano veste i panni dell’agente Lello Esposito; dall’altro sono state annunciate ieri le nuove date del tour primaverile di “È inutile a dire!”.

Uno spettacolo comico unico, capace di registrare “sold out” a raffica nei teatri della Sardegna, ma anche della penisola (l’Ambra Jovinelli di Roma e il Teatro Manzoni di Milano).

Jacopo Cullin e Gabriele Cossu, foto di Giulia Camba

Assieme a Jacopo Cullin saliranno sul palco anche Gabriele Cossu (che gli farà da spalla) e la musica del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Tour Iacopo Cullin 2024, tutte le date:

Giovedì 2 maggio 2024 – Teatro Eliseo di Nuoro

Venerdì, 3 maggio 2024 – Teatro Eliseo di Nuoro – NUOVO

Sabato, 4 maggio 2024 – Teatro Verdi di Sassari

Domenica, 5 maggio 2024 – Teatro Verdi di Sassari – NUOVO

Sabato, 11 – Teatro AncheCinema di Bari – NUOVO

Giovedì, 16 maggio 2024 – Teatro Lirico di Cagliari – SOLD OUT

Sabato, 25 maggio 2024 – Teatro Grazia Deledda di Paulilatino – NUOVO

Mercoledì, 29 maggio 2024 – Teatro Gioiello di Torino – NUOVO

Giovedì, 30 maggio 2024 – Teatro Puccini di Firenze – NUOVO

Dove acquistare i biglietti:

Biglietti dalle ore 21:00 di oggi, martedì 13 febbraio 2024, su:

