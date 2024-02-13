Jacopo Cullin torna a maggio 2024 con il tour primaverile di “È inutile a dire!”. Biglietti in vendita da stasera!

Daniele Puddu 13 Febbraio 2024
Jacopo Cullin, date tour maggio 2024

Jacopo Cullin torna a maggio 2024 nei teatri della Sardegna: la carriera del mitico Jacopo Cullin prosegue spedita, se da un lato bisogna attendere il 4 marzo 2024 per guardare la terza stagione della serie “Le Indagini di Lolita Lobosco”, nella quale lo stimato attore cagliaritano veste i panni dell’agente Lello Esposito; dall’altro sono state annunciate ieri le nuove date del tour primaverile di “È inutile a dire!”.

Uno spettacolo comico unico, capace di registrare “sold out” a raffica nei teatri della Sardegna, ma anche della penisola (l’Ambra Jovinelli di Roma e il Teatro Manzoni di Milano).

Jacopo Cullin e Gabriele Cossu, foto di Giulia Camba
Jacopo Cullin e Gabriele Cossu, foto di Giulia Camba

Assieme a Jacopo Cullin saliranno sul palco anche Gabriele Cossu (che gli farà da spalla) e la musica del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Tour Iacopo Cullin 2024, tutte le date:

  • Giovedì 2 maggio 2024 – Teatro Eliseo di NuoroÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin
  • Venerdì, 3 maggio 2024 – Teatro Eliseo di NuoroÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin – NUOVO
  • Sabato, 4 maggio 2024 – Teatro Verdi di SassariÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin
  • Domenica, 5 maggio 2024 – Teatro Verdi di SassariÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin – NUOVO
  • Sabato, 11 – Teatro AncheCinema di Bari – È inutile a dire! di e con Jacopo Cullin – NUOVO
  • Giovedì, 16 maggio 2024 – Teatro Lirico di CagliariÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin – SOLD OUT
  • Sabato, 25 maggio 2024 – Teatro Grazia Deledda di PaulilatinoÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin – NUOVO
  • Mercoledì, 29 maggio 2024 –  Teatro Gioiello di TorinoÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin – NUOVO
  • Giovedì, 30 maggio 2024 – Teatro Puccini di FirenzeÈ inutile a dire! di e con Jacopo Cullin – NUOVO

Dove acquistare i biglietti:

Biglietti dalle ore 21:00 di oggi, martedì 13 febbraio 2024, su:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: