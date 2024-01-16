Fuochi di Sant’Antonio 2024 a Nuoro: scopri il programma dal 16 al 27 gennaio 2024!
Falò di Sant’Antonio 2024 a Nuoro: la tradizione dei fuochi di Sant’Antonio è molto sentita nella città di Nuoro, tanto da svolgersi dal 16 al 27 gennaio 2024 in ben 11 parrocchie e località cittadine. A curarli sono comitati, associazioni e gruppi spontanei di cittadini, che desiderano condividere questo momento di festa con tutta la comunità.
Noi, prima di lasciarvi al programma dettagliato dei festeggiamenti per Sant’Antonio a Nuoro, vi ricordiamo le date e i programmi principali di fuochi di San’Antonio in Sardegna.
Calendario Fuochi di Sant’Antonio, Nuoro:
Martedì, 16 gennaio 2024:
- ore 17:45 – Parrocchia di San Giovanni Battista – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato San Giovanni Battista
- ore 18:00 :
- Parrocchia San Domenico Savio – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato San Domenico Savio
- Parrocchia San Paolo – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato San Paolo
Sabato, 20 gennaio 2024:
- ore 17:00 :
- Via delle Rose – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato Quartiere Città Giardino
- Casa protetta anziani – Fuoco di Sant’Antonio a cura del della Cooperativa Progetto Uomo
- ore 17:30 :
- Via Mannironi 93 – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato di quartiere
- Chiesa Beata Maria Gabriella – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato Maria Gabriella
- ore 18:00 – Piazza Adelasia di Torres a Santu Pedru – Fuoco di Sant’Antonio a cura del Sos de su focu de su rosariu
Venerdì, 26 gennaio 2024:
- ore 18:00 – Piazza Paskedda Zau, via Chironi – Fuoco di Sant’Antonio a cura dell’associazione Paskedda Zau e della Pro loco Presidio Turistico Nuorese
Sabato, 27 gennaio 2024:
- ore 17:00 :
- Piazzetta Tonino Puddu Seuna – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato per Sant’Isidoro
- Piazza Barbagia – Fuoco di Sant’Antonio a cura del comitato spontaneo di piazza Barbagia
Come arrivare a Nuoro:
