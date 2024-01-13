Sfilata del BIM Taloro 2024 a Tiana: scopri il programma completo di domenica 4 febbraio 2024!
Sfilata del BIM Taloro 2024 a Tiana, ecco orari, programma e gruppi partecipanti: si svolgerà nel piccolo borgo di Tiana, nella subregione storica della Barbagia di Ollolai, una terra di centenari e tradizioni millenarie, la sfilata del “Carnevale dei BIM Taloro 2024“, con la partecipazione delle maschere tradizionali della Barbagia.
Di seguito il programma della giornata, mentre a questo link trovate invece i programmi e le date delle sfilate di carnevale in Sardegna.
Programma Sfilata Carnevale BIM Taloro, Tiana:
Domenica, 4 febbraio 2024:
- dalle ore 10:00 – Palestra comunale di Tiana:
- Presentazione del libro: “Sardegna: dimora antica degli Dei… e altri condomini“, a cura dell’autore Sergio Saba
- Esposizione di modelli di imbarcazioni nuragiche realizzate da Gerolamo Exana, a cura di Archistoria Sinnai
- Mostra fotografica: “Rituali“, maschere dei Mamuthones di Mamoiada, a cura di Melissa Marcello
- ore 15:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali, conduce Maria Caterina Manca, partecipano:
- Sos Colonganos di Austis
- Urthos e Buttudos e Mascheras Limpias di Fonni
- Sos Tumbarinos di Gavoi
- Harrasehare Lodinesu di Lodine
- Maimones Murronanzos e Intintos di Olzai
- Sos Turcos di Ollolai
- S’Iscusorzu e Teti di Teti
- Coli Coli di Tonara
- Sos Corriolos di Neoneli
- a seguire – Musica con Giampaolo Piredda
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori informazioni e dettagli, nonché per eventuali modifiche al programma vi consiglio di consultare i canali del consorzio del BIM Taloro, inclusa la sua pagina Facebook.
Come arrivare a Tiana:
