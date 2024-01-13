Sfilata del BIM Taloro 2024 a Tiana: scopri il programma completo di domenica 4 febbraio 2024!

Daniele Puddu 13 Gennaio 2024
Carnevale BIM Taloro Tiana 2024, manifesto con data e programma

Sfilata del BIM Taloro 2024 a Tiana, ecco orari, programma e gruppi partecipanti: si svolgerà nel piccolo borgo di Tiana, nella subregione storica della Barbagia di Ollolai, una terra di centenari e tradizioni millenarie, la sfilata del “Carnevale dei BIM Taloro 2024“, con la partecipazione delle maschere tradizionali della Barbagia.

Di seguito il programma della giornata, mentre a questo link trovate invece i programmi e le date delle sfilate di carnevale in Sardegna.

Programma Sfilata Carnevale BIM Taloro, Tiana:

Domenica, 4 febbraio 2024:

  • dalle ore 10:00 – Palestra comunale di Tiana:
    • Presentazione del libro: “Sardegna: dimora antica degli Dei… e altri condomini“, a cura dell’autore Sergio Saba
    • Esposizione di modelli di imbarcazioni nuragiche realizzate da Gerolamo Exana, a cura di Archistoria Sinnai
    • Mostra fotografica: “Rituali“, maschere dei Mamuthones di Mamoiada, a cura di Melissa Marcello
  • ore 15:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali, conduce Maria Caterina Manca, partecipano:
    • Sos Colonganos di Austis
    • Urthos e Buttudos e Mascheras Limpias di Fonni
    • Sos Tumbarinos di Gavoi
    • Harrasehare Lodinesu di Lodine
    • Maimones Murronanzos e Intintos di Olzai
    • Sos Turcos di Ollolai
    • S’Iscusorzu e Teti di Teti
    • Coli Coli di Tonara
    • Sos Corriolos di Neoneli
  • a seguire – Musica con Giampaolo Piredda

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e dettagli, nonché per eventuali modifiche al programma vi consiglio di consultare i canali del consorzio del BIM Taloro, inclusa la sua pagina Facebook.

Come arrivare a Tiana:

